El primer día de Miranda como presidente del Grupo: más de 300 whatsapps, dominadas con el mítico Macio y sus primeras medidas

De chándal para entrenar en el gimnasio, con el teléfono echando humo, acompañado por su mujer y con las ideas muy, pero que muy claras. Así vivió ayer Joaquín Miranda su primer día como presidente electo del Grupo Covadonga. Unas primeras horas que el ganador vivió con LA NUEVA ESPAÑA en la sede de Las Mestas, a donde acudió a hacer dominadas, abdominales y trabajo de pesas. Será el próximo sábado cuando tome posesión de un cargo al que llega tras una holgadísima victoria en unas elecciones de récord: las de la más alta participación en los 85 años de historia del club sociodeportivo más importante de Asturias. Y será, por tanto, a partir del próximo fin de semana cuando empiece a tomar las primeras decisiones. Una de ellas será empezar con la reforma del pabellón de la piscina de 25 metros, una de las medidas estrellas de su programa. "Sabemos que hay cosas que se pueden empezar a hacer desde ya", confesó Miranda.

El primer día en el Grupo de Joaquín Miranda fue lo más parecido a pasear con una estrella de rock. No paró de saludar socios, ni trabajadores. Todos querían felicitarle por su triunfo. "Me alegro mucho por ti, porque sé que lo vives mucho", le comentó en la entrada de Las Mestas Manuel González, un socio que se fundió en un abrazo con Miranda. El próximo presidente del Grupo correspondió con una sonrisa a todo el mundo. Y eso que dormir, lo que se dice dormir, no durmió mucho. Apenas llevaba ayer por la mañana unas cinco horas de sueño. Tras la celebración con todo su equipo en una conocida sidrería de La Guía, se alargó hasta casi las tres de la mañana respondiendo Whatsapps. A las ocho ya estuvo en pie para entrar diez minutos después a una radio local para dar una entrevista.

El presidente electo con Macio Duarte. / Juan Plaza

"Teníamos ya reserva en esta sidrería. Hubiéramos ganado o no habríamos ido porque fueron días de mucha tensión y había que soltarla por algún sitio", comento el vencedor de las elecciones grupistas, con una sonrisa de oreja, fiel a ese estilo cercano y abierto que le ha caracterizado durante toda la campaña. Durante el paseo por las instalaciones del Grupo, su teléfono debía estar en silencio. Solo así se explica que no sonara durante buena parte de la mañana porque lo cierto es que no paraba de recibir mensajes de felicitación. "Entro a responder uno y enseguida me llegan más", explicó el tesorero de la junta saliente.

Amigos, compañeros de equipo, gente de los clubes de Gijón y hasta compañeros de facultad y de colegio quisieron darle la enhorabuena a Miranda. Contó él mismo que se fue a la cama con cerca de 300 mensajes en el teléfono. Y a eso de las dos de la tarde, antes de entrenar en el gimnasio, todavía tenía unos 150 por leer. Miranda, claro está, no oculta su satisfacción. "Estábamos tranquilos por el trabajo hecho. Pero no es lo mismo ganar, que perder", dijo.

Miranda recibe saluda al socorrista Luis Rodríguez. / Marcos León

Pese a la euforia de las primeras horas, Miranda quiere a ponerse trabajar desde ya con todo su equipo. Una de las primeras medidas que pondrá en marcha será la reforma del pabellón de la piscina de 25 metros. El objetivo es dotar a esta infraestructura de una distribución de los vestuarios femeninos y masculinos para reunificar el acceso al vaso. También, instalar nuevas taquillas y aprovechar el espacio de las gradas para darles nuevos usos. Eso, en cuanto a obras, porque en realidad una de las primeras cosas que hará Miranda será colocar par su programa electoral con sus 89 medidas en su despacho de presidente para ir tachando una a una durante los próximos cuatro años. La serigrafía ya la tiene encargada. Por ahora, sigue el último programa de Corripio.

Miranda recibe la felicitación del presidente de la Federación Asturiana de Tenis, Fernando Castaño. / Marcos León

"Queremos empezar a hacer reparaciones de cosas, como el retoping de las pistas de Mareo, la iluminación del hockey o arreglos en la cubierta de la piscina de fuera", recalcó. Además, se fijó en el plan especial para la sede de Mareo. "Está en el Ayuntamiento y se está tramitando. Habrá que moverlo un poco, pero lo que se plantea ahí, los bungalows, techado de pistas de tenis y pádel, arreglo del polideportivo y el aumento del aparcamiento se puede hacer desde ya", añadió Miranda que, una vez más, recordó que, para afrontar otra clase de obras de calado, será necesario hacer un plan especial para Las Mestas. "Hay cosas que necesitan plazo y licencias", señaló.

Miranda, fiel también a su estilo ordenado, no llegó a sentarse en el sillón presidencial al entrar en su despacho. Sabe que hay que esperar a la toma de posesión. Sí que ojeó la memoria de actividades recientemente presentada y que los socios tendrán que aprobarle en la que será su primera asamblea, aún sin fecha. Visitó también la piscina de 50 metros en la que saludó al socorrista Luis Rodríguez y de camino al gimnasio se encontró con Fernando Castaño, socio grupista y presidente de la Federación Asturiana de pádel. Con él conversó durante varios minutos del devenir de los comicios. Castaño, claro, también le quiso felicitar.

Miranda hace dominadas ante la mirada de Macio. / Marcos León

Miranda se acordó en su paseo por de históricos del Grupo como "Fidi" Fidalgo o Juan Moriyón. También de la gente de la junta saliente y de los nuevos que ahora se suman a la que tendrá que componer. "Salvo que lleves al Grupo en el corazón, como yo, esto de presentarse a presidente es algo que no entiende nadie", comentó, en referencia al mucho trabajo que tendrá por delante en estos próximos cuatro años. "Destaco mucho la ilusión de la gente nueva", dijo por las nuevas incorporaciones. Y se deshizo en elogios a su equipo. "Creo que nadie es mejor que nadie, pero también creo que me he rodeado de los mejores para todo el trabajo que tenemos que hacer", añadió Miranda, antes de ponerse a entrenar.

Joaquín Miranda en el gimnasio junto a un monitor. / Marcos León

Antes de ejercitarse, hizo una parada en la zona de calistenia. Allí se encontró con un mítico del club. Nada más y nada menos que Macio Duarte. El veterano grupista, conocido además por su excelente estado físico a sus noventa años, lo es por haber pintado 15 retratos de los 16 presidentes que ha tenido el Grupo hasta la fecha. Duarte bromeó con Miranda, por aquello de que el suyo será el 16. "Vaya alegría que me llevé ayer contigo", le dijo Duarte a Miranda, que se animó con el bueno de Macio a colgarse de la barra de dominadas y subir todo su cuerpo por encima. Como no podía ser de otra forma fue Macio Duarte el que hizo más repeticiones de este ejercicio. Un ejercicio que todo aquel que lo haya podido hacer alguna vez sabe la cantidad de fuerza que requiere. "Acuérdate de que me tienes que pintar", le dijo Miranda a Macio Duarte antes de despedirse y poner rumbo, ahora ya sí, al gimnasio, una de las zonas predilectas para el entrenamiento del próximo presidente.

El triunfo de Miranda, que logró un 45 por ciento de los votos, fue aún más relevante para él ya que fueron 7.118 los socios que pasaron por el Braulio García. Esta cifra coloca a las elecciones del 2024 como las de mayor participación de toda la historia de la entidad deportiva. Un motivo más para Miranda para sentirse satisfecho. "Son resultados muy contundentes y me hace sentirme muy orgulloso el haber ganado estas elecciones por la participación", comentó. "Una de las cosas que siempre llevamos es aumentar la participación y aunque fue la más alta de la historia, creo que todavía se puede mejorar en ese sentido", expresó. Para rematar la tarde, tras atender más entrevistas, Joaquín Miranda cerró el día en la sede de Begoña jugando unas cuantas partidas de billar. Fue así como vivió Joaquín Miranda sus primeras 24 horas al frente del Grupo. Unas horas que se resumen con una frase sobre su ánimo. "Para un gijonés grupista esto es lo máximo. Tengo mucha ilusión".

