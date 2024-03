Los pisos turísticos tendrán que "pagar más", avanza Pumariega

Un turismo de calidad, evitando masificaciones y poniendo coto a la proliferación de pisos turísticos, fue el denominador común del coloquio que ayer se celebró en la Escuela de Comercio, organizado por el Ateneo Obrero, la Sociedad Cultural Gijonesa, Gesto y el Ateneo Jovellanos y el que participaron la vicealcaldesa y edil responsable de turismo, Ángela Pumariega; el vicepresidente de la patronal del sector Otea, Javier Martínez; el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV), Manuel Cañete y la gerente de la Unión de Comerciantes del Principado, Carmen Moreno. Entre las medidas que estudia el Ayuntamiento, que los pisos turísticos tengan que "pagar más".

Público en el salón de actos de la antigua Escuela de Comercio. | J. Plaza / M. C.

Uno de los puntos calientes del coloquio, moderado por el periodista Eduardo Paneque, fue el relativo a la proliferación de pisos turísticos, que en el último año pasaron de 5.167 a 7.156 en Gijón, ofrecen una alternativa más económica de alojamiento, pueden generar molestias a los vecinos o incluso gentrificar una zona y no están sujetos a la tributación de los hoteles. El Ayuntamiento ha establecido una moratoria de nuevos pisos turísticos en los barrios de La Arena, Cimadevilla y El Carmen.

Quien habló más claro en contra de los pisos turísticos fue la gerente de la Unión de Comerciantes del Principado, Carmen Moreno, quien opinó que "están de más" teniendo en cuenta que la ocupación hotelera media en Gijón no llega ni al 50%. "La vivienda turística hay que regularla y limitarla", "no hay que darle al turista todo lo que pide", agregó.

Manuel Cañete se pronunció en el mismo sentido, apuntando que "la economía prima por encima de todo y tenemos que decir, ‘para un poco’, vamos a parar, vamos a pensar entre todos qué ciudad queremos, porque no todo es economía. El líder de la FAV indicó que "celebramos la moratoria, pero lo que se está haciendo es trasladar el problema de primera a segunda línea de playa", esto es, desplazando a barrios próximos la apertura de viviendas turísticas. Cañete también reclamó que el Ayuntamiento "empiece a trabajar" para solucionar el problema sin esperar a que actúe el Principado y reclamó que en todo se restrinjan las viviendas turísticas a la primera planta de un edificio.

Por su parte, el vicepresidente de Otea, Javier Martínez no fue tan tajante, limitándose a reclamar "competir en igualdad de condiciones", regulando un tipo de negocio que ahora puede tener un particular declarando los ingresos en el IRPF, que no genera el empleo que los hoteles y que tributa menos. "Por lo menos que se den de alta en autónomos o creen una sociedad", señaló.

Ángela Pumariega que mientras hay moratoria en los barrios más afectados "en los otros barrios lo que tenemos que hacer es ir mirando cómo va creciendo el mercado de las viviendas de uso turístico para poner luego medidas a todo Gijón, para tener equilibrio" entre un tipo de alojamiento que los turistas reclaman y los gijoneses "cuidando nuestras ciudades para que no haya masificación" turística.

Pumariega abogó por adoptar medidas con "paso firme", esto es, garantizando que no van a ser tumbadas en los tribunales como les ha ocurrido a otros ayuntamientos, para lo que es preciso una cobertura legal por normativa autonómica. En todo caso avanzó que la idea del Ayuntamiento es que "si los pisos turísticos son una actividad económica, como así han dicho los tribunales, pues deberían de ajustarse a lo que es una actividad económica, igual que si tienes una empresa, pues tienes que pagar más".

Otro asunto en el que hubo coincidencia fue en la incidencia positiva en el turismo que tendría recuperar la autopista del mar y en el escaso aporte al sector de los cruceros. En cuanto a la posibilidad de implantar una ecotasa, sólo la defendió Cañete.

Respecto a la repercusión que tendría que Gijón fuera sede del Mundial de fútbol, Pumariega recordó que "el Ayuntamiento no puede por sí solo asumir el mundial", cuando ni Principado ni Federación ni el Estado han dicho qué estarían dispuestos a aportar ni y "después de dos años no hemos tenido un interés empresarial en el que dijera que pondría equis dinero", con lo que no se puede aspirar a ser sede de un mundial con "solo ilusión".