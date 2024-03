Vecinos de La Merced e Instituto urgen la limpieza del callejón de Anghera

"Hemos tenido que dejar de abrir las ventanas por mosquitos y los malos olores causados las aguas paradas". Este es el relato de Carmen F.E., una de las vecinas de la céntrica calle La Merced que lamenta el estado "de insalubridad" del callejón de Anghera, ubicado entre edificios de las vías La Merced e Instituto y que fue cortado al tránsito hace décadas. Las comunidades del entorno han puesto en conocimiento de la situación a Emulsa, entidad desde la que sostienen que "ahí no limpiamos por un tema de prevención de riesgos laborales" y que para entrar "se necesitaría que alguien de Urbanismo o Disciplina Urbanística garanticen la seguridad de la zona para que Prevención de riesgos del Mancomunado permitan el acceso de trabajadores de Emulsa".

"Llevamos residiendo 20 años y durante este periodo nosotros teníamos limpieza y servicio de mantenimiento en el callejón por parte de la empresa municipal", explica. Sin embargo, en el último lustro se quejan de que esas actuaciones no se han llevado a cabo. "Desde antes de la pandemia hasta ahora, sin saber ni cómo ni por qué, han dejado de actuar en él. A día de hoy es un foco de insalubridad increíble", afirma esta gijonesa. En esa misma línea se pronuncia Marta M.V., propietaria de uno de los inmuebles de La Merced, que manifiesta que a un escrito realizado por parte de su comunidad les respondieron que la causa de no actuar se debía a "los riesgos que cayesen cosas desde el edificio número 11 de la calle Instituto". Ante esta alegación, ambas vecinas recuerdan el remedio que se puso en marcha: "El propietario de ese inmueble puso una visera, una red de protección". "Aún así dicen que no vienen a limpiar. De momento, no tenemos más explicaciones", agrega M.V., que incide en que "lo único que pedimos es que se vuelva a la situación previa y tengamos un callejón limpio".

Por parte de Emulsa, argumentan que el callejón "no es zona de paso ni de acceso ciudadano y solo tienen acceso las comunidades de vecinos, que son las que tiran basura por las ventanas".