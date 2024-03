Un bulo en redes sociales desata la alarma en un colegio de Gijón

Un bulo en redes sociales que circuló de teléfono en teléfono hizo saltar las alarmas en Gijón. El mensaje alertaba de la presencia de un individuo "de pelo blanco, encorvado y con una gabardina" merodeando a la salida de un centro educativo del barrio de El Llano. Añadían, además, que ese hombre se trataba de la misma persona, con problemas psiquiátricos, que en julio de 2004 asesinó a un niño en el parque de Isabel la Católica, un caso que conmocionó a toda la ciudad que a día de hoy se recuerda.

Fuentes policiales confirman a este periódico que la información difundida no es cierta, y que no se trata de la misma persona. Añaden desde la comisaría de El Natahoyo que el autor de aquel crimen, condenado a quince años de cárcel, no reside actualmente en Gijón.

Las mismas fuentes policiales, no obstante, dejan claro que, ante cualquier duda o sospecha ciudadana, del tipo que sean, alerten a la Policía para que intervengan para descartar cualquier posibilidad de incidente.