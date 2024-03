Las cofradías apuran los retoques "en familia": "Vamos todos a una"

"Vivimos estos días con mucho apuro". Así lo aseguran Flor Muñoz y Begoña Roces, dos de las cofrades de la hermandad de la Santa Vera Cruz que desde hace veinte años se ocupan de tejer los hábitos y los faldones morados para que a los pasos de la Semana Santa no les falte ni un solo detalle. "Tenemos muchos frentes abiertos y pensamos que no llegamos a concluirlos. Empiezan los nervios, pero al final siempre se llega", afirma el hermano mayor de la Santa Vera Cruz, Juan Antonio Rodríguez-Pládano.

Pese a que desde que finalizó la pasada Semana Santa no han dejado de reunirse los martes y los viernes durante tres horas en las salas del colegio San Eutiquio La Salle, Muñoz y Roces explican que a partir de enero aumenta la carga de pedidos y empiezan a trabajar a destajo. "La gente viene a arreglar los hábitos a última hora porque no pudieron antes", lamenta Roces, que junto a sus compañeras ya ha creado para este año "hasta 20 trajes nuevos". "Los cofrades se van jubilando y viene gente nueva, entonces hay que hacérselos. A los niños que crecen se les apaña uno y el suyo se le entrega a otro más pequeño. Así vamos tirando", relata Muñoz, que destaca que la parte "que más horas de trabajo conlleva es la capa porque lleva mucho vuelo".

Flor Muñoz, ayer, arreglando uno de los trajes de los cofrades. | Juan Plaza / Nico Martínez

Sin embargo, reconocen que a partir del Domingo de Ramos lo que prima es la satisfacción. "Cuando veo mis creaciones en los pasos es una sensación preciosa. Me siento a gusto y llena porque es la recompensa al esfuerzo", expresa Roces, antes de señalar otro de los elementos a los que más tiempo le dedican. "Siempre hay que estar arreglando las esquinas de los faldones porque se deshacen. Llevan mucho trabajo", añade.

Por otra parte, las labores tampoco paran en la zona habilitada para el mantenimiento y la restauración de los pasos. Allí se dan cita a diario Álvaro Fernández y Luis Domingo, cofrades de la Santa Vera Cruz desde hace dos y cuatro años, respectivamente. Los pasos en los que han llevado a cabo mejoras han sido los de la Verónica, la Piedad y el Nazareno. "El paso del Nazareno está prácticamente nuevo porque estaba muy mal. Tenía muchos problemas estructurales, se ha reformado entero", recalca Fernández. No obstante, no serán las únicas novedades que los gijoneses puedan visualizar durante las procesiones. "En el paso de la Piedad se incorporará la lanza de Longinos, que es una réplica de la que está en el Museo de Viena", agrega Rodríguez-Pládano, que avanza que "tenemos un secreto que los gijoneses descubrirán el Miércoles Santo".

Por la izquierda, Begoña Roces y Juan Antonio Rodríguez-Pládano, en la sede de la Hermandad de la Santa Vera Cruz. | Juan Plaza / Nico Martínez

En estos días previos a la Semana Santa, Fernández y Domingo están perfeccionando las puntas de varal y el resto de filigranas doradas que colocarán en los pasos de la Piedad y la Verónica. "Los pequeños detalles son en lo que más tardamos. Llevan mucho tiempo", coinciden. En lo que también están de acuerdo es en definir a la Santa Vera Cruz como "una segunda familia". "No lo había vivido nunca y me entusiasma sobremanera, le pongo toda mi alma. Esto es una vida nueva. Realmente, no pensé que me iba a sentir tan a gusto", celebra Domingo.

En esa misma línea se pronuncia Roces, que pone el foco en la importancia que conlleva la implicación de cofrades como Fernández y Domingo. "Estamos formando un equipo tan extraordinario que merece la pena estar con ellos. Son muy trabajadores y lo hacen con mucha ilusión. Vemos que vamos todos a una, que nos llevamos todos bien y que nos queremos", subraya Roces.

Respecto a las actividades realizadas desde que comenzó la Cuaresma, Rodríguez-Pládano ensalza el incremento en la participación de los jóvenes. "Ha sido un subidón tremendo que los chavales hayan tomado la iniciativa con muy buen criterio y con tantas ganas", aplaude Rodríguez-Pládano, un hermano mayor que prefiere no estar atento de las previsiones meteorológicas en estas fechas tan señaladas en el calendario de los fieles y devotos. "Es lo último que miro porque no quiero vivir amargado veinte días. Ya las veré el domingo para ver la previsión de la semana. Lo que tenga que ser será. Siempre estamos sujetos a posibles cambios", culmina.

