Moriyón carga contra el PSOE por el vial de Jove: "Es un agravio a Gijón sin precedentes"

El enésimo revés a los gijoneses con el vial de Jove, un proyecto que después de más de veinte años de espera resulta inviable técnicamente, ha terminado por colmar la paciencia de los ciudadanos. Pero también de la alcaldesa, Carmen Moriyón, que ha cargado esta tarde duramente contra el PSOE. "Lo que se ha comunicado esta mañana confirma que en el mes de mayo, al borde de unas elecciones, hubo quien antepuso los votos a la verdad. Es decir, aquel anuncio de la ministra Raquel Sánchez junto a dirigentes socialistas autonómicos y locales, y su influencia en el proceso electoral inmediatamente posterior fue, a todas luces, un fraude a la ciudadanía", denuncia Moriyón.

La alcaldesa, ya de vuelta de su reunión en Madrid con el Ministerio de Transportes, reconocer que el varapalo "no ha sido fácil de digerir". "Agradezco al secretario de Estado, José Antonio Santana, su claridad en las explicaciones, motivo por el que no he considerado pertinente hacer en su presencia ninguna declaración respecto a este nuevo fiasco para Gijón que pudiera entenderse como un ataque a su persona o a su equipo", reconoce Moriyón. Pero continúa: "Ahora bien, lo ocurrido con el vial de Jove, un proyecto esencial para la ciudad, supone un agravio a Gijón sin precedentes y requiere de una respuesta rotunda a nivel político y social".

Tal y como anunció esta mañana, desde el Ayuntamiento se va a estar encima de cualquier avance con el vial. "Este gobierno local va a ir con los vecinos hasta donde haga falta para defender los intereses de Gijón. Eso incluye, para empezar, que tal y como quedó comprometido esta mañana, el Ayuntamiento visite el Ministerio cada tres meses para ser informado al detalle de los avances en el nuevo proyecto. Además, también se ha acordado que el ahorro que supone el cambio de proyecto revierta directamente en otras infraestructuras que Gijón tiene proyectadas", señala. "No volví a la política para repetir errores del pasado. Es decir, la confianza en el Ministerio se basará en resultados. Esta vez, Madrid va a cumplir con Gijón. No queda otra", remata Moriyón.