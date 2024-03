Moriyón: "No vamos a agachar la cabeza delante del Ministerio, confié pero ya no confío"

«No vamos a agachar la cabeza delante de un Ministerio y decir que sí a todo. Ya no soy la misma que antes. Confié durante ocho años en el ministerio y todo fueron promesas que no se cumplieron. No lo voy a volver a hacer. A partir de ahora lo que se haga en el vial de Jove será de acuerdo con el Ayuntamiento, todo por escrito y con plazos. Y si no, nos ponemos a la puerta del Ministerio de Transportes». Esa es la posición que ha decidido tomar la alcaldesa de Gijón, la forista Carmen Moriyón, tras el varapalo saber que el Ministerio de Transportes descarta pos inasumible el vial de Jove soterrado que ya estaba en proceso de licitación y lo cambia por una carretera en superficie.

Un proyecto que no gusta al movimiento vecinal gijonés. Ni a la Alcaldesa. «Lo que nos plantean es una ronda. Es quitar los camiones de un lado y ponerlos en otro. Por esto no vamos a pasar», concretaba la regidora hace unos minutos en una entrevista en Cope Gijón. Moriyón ya se ha puesto a disposición del movimiento vecinal para participar en todas las convocatorias reivindicativas que se pongan en marcha.

Por otro lado, la Alcaldesa ya ha movilizado a los técnicos municipales para que estén preparados para revisar el informe en que basa su decisión el Ministerio, y que llegará en unos días, y se compromete con los vecinos de las viviendas afectadas por esos peligros de derrumbes e inundaciones que ahora se advierten desde el Ministerio a tener un hilo directo con el Ayuntamiento a partir de abril.

Al margen de ello está la petición de la regidora forista de responsabilidades políticas. Y aquí Moriyón se centra en el PSOE. «Aquí vino en campaña electoral una ministra a anunciar una licitación y ofrecer a los vecinos de la zona oeste lo que querían oír; yo entiendo que hay un partido que llega dopado a las elecciones», indicó la alcaldesa que pide explicaciones al gobierno de España: «Este agravio no puede ser; llevamos veinte años con lo mismo».