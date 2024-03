Nuevo giro al vial de Jove: cuándo se licitará, por dónde discurrirá, cuánto costará...

Incuestionable e inasumibles. Dos palabras que ayer utilizó el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano Clavero, para referirse al vial de Jove, en su encuentro en Madrid con la alcaldesa de Gijón, la forista Carmen Moriyón, y el consejero de Fomento, el socialista Alejandro Calvo. «Incuestionable» fue la palabra que usó Santano para definir el compromiso del Gobierno de España con una obra que Gijón lleva esperando veinte años –aunque de los accesos a El Musel se empezó a hablar en 1986– como elemento clave para adecuar esos accesos al Puerto y mejorar la calidad de vida en la zona oeste minorando el tráfico pesado. Pero el pasmo de la delegación asturiana llegó con ese «inasumibles» con el que Santano adjetivó los riesgos de seguir adelante con el actual proyecto cuyo eje básico es un túnel artificial de dos kilómetros en un trazado total de unos 2,5. Riesgos que incluían poner más que en peligro a los residentes de unas 150 viviendas del entorno del Lauredal.

Así que se acabó. Toca poner un nuevo punto y aparte en una historia que, junto a la del plan de vías, ha llevado a Gijón y a los gijoneses a colocarse en la desesperanza y la indignación cuando piensan en esos grandes proyectos que iban a cambiar su futuro y que nunca llegan a ser presente. A dos meses de cumplirse un año desde que el Consejo de Ministro autorizara un gasto de 286 millones (impuestos incluidos) y después de que la licitación del proyecto sumara en las últimas semanas dos retrasos por su complejidad, la decisión final del Ministerio es poner el freno a la licitación y descartar el actual proyecto con túnel.

«Toca dar la cara y explicar las cosas. Hemos detectado problemas muy graves para poder adjudicar y llevar adelante la actuación con un túnel», confesaba Santano en una comparecencia pública tras el encuentro en el Ministerio con Moriyón y Calvo.

"Si hubo error lo asumirá quien lo tenga que asumir", dice el secretario de Estado

¿Se queda Gijón sin su ansiado vial de Jove? No. El plan desvelado ayer por el número dos del Ministerio de Óscar Puente supone dar un paso atrás de dos décadas y optar por un vial que mantendrá más o menos el mismo trazado pero que se hará totalmente en superficie y con un coste estimado de 70 millones de euros. Precisamente, fue la oposición vecinal a finales de los noventa a que la carretera se hiciera en superficie la que llevó a plantear el soterramiento sobre el que se empezó a trabajar con proyectos en 2005 y que ahora se descarta con rotundidad.

Este nuevo giro en un proyecto esencial para la ciudad fue acogido entre la sorpresa y el enfado máximo por los máximos responsables políticos y sociales de la ciudad. «Nos va costar digerir esto», confesaba Moriyón sin salir del Ministerio. No se equivocaba. Muchas voces hablan ya de movilizaciones ante el nuevo fiasco.

El reformulado vial de Jove que se plantea ahora tendrá una longitud de 2.520 metros, doble calzada y una barrera vegetal que separe los coches de un carril bici de 2,5 metros y una acera para el tránsito peatonal de cuatro metros dándole una imagen de bulevar urbano. A Ineco ya se ha encargado la redacción del proyecto con la intención de que esté en 2025 lo que permitiría, en base a unas obras que se calculan en 32 meses, que el vial esté operativo en 2028. Un año antes que el proyecto con túnel que se había autorizado en 2023.

Pero el nuevo plan del Ministerio ofrece un tres en uno a Gijón. Al tiempo que se licita el vial de Jove en superficie se seguirá adelante con el proyecto para duplicar el tramo de GJ-10 entre Lloreda y Veriña con un coste de 60 millones de euros y un plazo de ejecución de 40 meses lo que prolonga su entrada en servicio a 2029. Esta misma semana se ha remitido al Ministerio para la Transición Ecológica la solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada con la remisión del documento correspondiente.

Y, como tercer elemento, Transportes se compromete a invertir alrededor de cinco millones de euros en la conversión en vía urbana con formato de bulevar de la avenida Príncipe de Asturias en una operación que será efectiva al mismo tiempo que el vial de Jove, lo que la iguala en plazos de ejecución. Esta obra ya se había anunciado en base a fondos europeos y dentro de un plan nacional de humanización de carreteras. La falta de dinero procedente de Europa la había relegado. Ahora se recupera con la intención de agradar a los vecinos de la zona oeste.

El Gobierno de España asegura que la diferencia de dinero repercutirá en la ciudad

En total, tres obras vinculadas entre sí que suman 135 millones, que se financian directamente con fondos del Ministerio y que no se licitarían antes de 2025. Más allá de lo que acaben costando estos tres proyectos, el compromiso del Ministerio –que ayer mismo le trasladó el ministro Óscar Puente de manera directa al presidente de Asturias, Adrián Barbón– es que Gijón no pierde la diferencia entre la suma de la nueva inversión y los casi 290 millones comprometidos en la fallida licitación actual. Ese dinero se invertirá en proyectos de Gijón a negociar con las autoridades locales y autonómicas. Y en ese bloque inversor, dejó claro Santano, «estará el plan de vías. Ya me he comprometido a ir en abril al consejo de Gijón al Norte y visitar la zona para presentar algunas actuaciones que puedan ser complementarias».

«Este es el comienzo de la solución. La certidumbre de estos proyectos no la aportaba el túnel soterrado. Con esto resolvemos el problema y lo hacemos en un tiempo más corto», sentenciaba el alto cargo ministerial al tiempo que abría la puerta a que alguien pague por este enésimo revés del proyecto gijonés. «Si hubo algún error en el Ministerio quien lo tenga que asumir lo asumirá, pero la información que tenemos ahora es muy clara, y con el proyecto del túnel los riesgos son inasumibles para quienes tenemos que firmarlo y los técnicos que deben soportarlo», indicó.

De los problemas de viabilidad técnica, económica y temporal del proyecto ahora frustrado dieron cuenta varios informes del Ministerio –fundamentalmente un análisis hidrogeológico del ámbito afectado–, pero también las propuestas de las empresas licitadoras que ya avanzaban la necesidad de un modificado. Santano hizo especial referencia a los problemas de seguridad directa para vecinos del entorno que evidenciaba el informe en cuanto a la afectación grave sobre bloques de pisos que suman 158 viviendas, otras tres viviendas unifamiliares, una nave industrial y una residencia de ancianos. Los riesgos por asientos, inundabilidad y posibilidad de colapso en esas construcciones –algunas muy recientes– eran reales tanto en la fase de construcción del túnel como durante su explotación. Además, durante las obras también se vería afectado el acceso al Hospital de Jove.

La falta de seguridad fue el motivo central para tomar la decisión de descartar el proyecto. Pero no el único. El actual equipo ministerial entendió además que el proyecto ahora descartado frenaba las posibilidades de crecimiento en las que trabaja el Puerto y no eliminaba totalmente el tránsito de camiones por Cuatro Caminos y Príncipe de Asturias, que es la petición central de vecinos y Ayuntamiento para mejor la calidad de vida de una zona muy afectada por la contaminación.

Santano fue claro: ni los camiones con mercancías peligrosas ni con transportes especiales podrían pasar con el túnel. Algo que no es menor si se tiene en cuenta, en la parte de las mercancías peligrosas, que hay 50 depósitos de combustible en el área portuaria y que hay un proyecto en El Musel de implantación de un centro de fabricación de estructuras para aerogeneradores marinos, como ejemplo de transportes especiales. Ninguno de estos tipos de mercancías puede pasar por un túnel en base a la normativa de seguridad vigente. Si pueden pasar por un vial de Jove abierto al cielo y a las críticas de todo Gijón.