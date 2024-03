Barbón defiende a Óscar Puente por "decir la verdad" sobre el vial de Jove

Una defensa a ultranza del actual ministro, Óscar Puente, pese a los incumplimientos con Asturias del Ministerio de Transportes en épocas precedentes, es en lo que hoy insistió el presidente del Principado, Adrián Barbón, al hilo del carpetazo que va dar el Ministerio al proyecto para construir el acceso a El Musel por Jove a través de un túnel, optando por construir la carretera en superficie.

"Me parece injusto atacar al actual Ministro y al actual equipo ministerial que nos están diciendo la verdad y yo prefiero que me la diga ahora, que no me lo diga después de adjudicada la obra porque son imposibles de hacer por problemas freáticos", señaló Barbón que insiste en que "no puedo culpar a un equipo ministerial que no lleva ni cuatro meses al frente del Ministerio de lo que le ha tocado asumir, que es que el reexamen, a la hora de adjudicar una obra, se encuentra, y eso es lo que a nosotros nos transmiten, conque están en peligro 150 viviendas y una residencia de mayores. Y que, encima no podrían utilizar el soterramiento ni las mercancías peligrosas que transporte el Puerto ni tampoco lo que tiene que ver con las energías renovables. Eso supone que eso seguiría pasando por arriba aunque se soterrara", apuntando que si el fuera Alcalde o Ministro no firmaría una adjudicación que pusiera en riesgo la seguridad de viviendas".

El presidente autonómico quiso poner en valor que el Secretario de Estado de Transportes "ha sido muy sincero, porque podrían haber buscado cualquier otra justificación, pero nos están contando la verdad de un proyecto".

Barbón señaló que él hará, como le pidió la Alcaldesa, de interlocutor con el Ministro y el Consejero de Fomento con el Secretario de Estado y añadió que el Principado de Asturias no va a defender ninguna opción que el Ayuntamiento y la Alcaldesa no validen y que no sea aceptada por el Ayuntamiento de Gijón.

Dicho eso, apuesta porque el Ministerio proponga soluciones y resaltó que ejecutar el proyecto previsto mediante un túnel supondría que el vial no entraría en servicio hasta 2029, aunque opinó que posiblemente se pudiera haber demorado esa fecha hasta 2032. Acelerar la entrada en servicio del vial puede ser una de las consecuencias de desechar el trazado subterráneo de vial.

En todo caso, "si los vecinos rechazan y el Ayuntamiento rechaza, yo me sumo al rechazo y no hace falta que coja una pancarta, es que se lo digo al Ministerio. Sin que los vecinos, la ciudad de Gijón y su Alcaldesa respalden un proyecto, no lo vamos a aceptar. El proyecto tiene que ser aceptado por ellos y tiene que ser un proyecto viable y es posible incluso que recorte los plazos", señaló para pedir también que se dé "una oportunidad para plantearnos una solución" al nuevo equipo ministerial.

VÍDEO: Pablo Palomo / FOTO: Ángel González

Respecto a la inviabilidad técnica del proyecto, Barbón se mostró deseoso de conocer cuándo se elaboró el proyecto que ahora los informes consideran inviable técnicamente. "Tengo ganas de saber de cuándo viene" aquel proyecto, señaló.

El presidente regional insistió en que tiene la "certeza de que ni un solo euro de los que estaba previsto para el vial de Jove se puede perder y tiene que ir destinado a la ciudad de Gijón en proyectos que decidamos conjuntamente con el Ayuntamiento".

