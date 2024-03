Barbón duda de la credibilidad del Ministerio pero confía en las promesas de Puente

Reacción dispar en el socialismo asturiano ante el giro dado por el Ministerio de Transportes decantándose por la construcción en superficie del acceso a El Musel por Jove en lugar de mediante un túnel, como se había licitado. Mientras la reacción del presidente del Principado, Adrián Barbón, fue tibia, el PSOE de Gijón, con su secretario general Monchu García al frente, salió ayer en tromba y sin poner paños calientes en sus críticas a la decisión del ministerio que dirige Óscar Puente.

Barbón dio ayer algún capón al Ministerio de Transportes al señalar que "tiene un problema de credibilidad" en Asturias por los sucesivos retrasos de obras anunciadas. También anunció que será "exigente" en ese sentido, alineándose con la postura que adopte la Alcaldesa. Pero al mismo tiempo, el presidente del Principado puso sobre el tapete los argumentos del Ministerio para desechar el proyecto licitado y señaló que tiene "la certeza" de que el dinero ahorrado se destinará a obras en Gijón, tal como le aseguró el propio ministro Óscar Puente.

"No son palabras menores. Solamente el hecho de que una obra pueda suponer la caída de un edificio ya es grave, imaginémonos cuando hablamos de 150 viviendas", indicó respecto a la justificación del Ministerio para no hacer el túnel, agregando que Transportes lo que pretende es "un proyecto viable que suponga que no se vengan abajo edificios" y que además se ejecutaría en menos tiempo que el túnel, pudiendo por tanto entrar antes en servicio.

Por la izquierda, los socialistas Constantino Vaquero, concejal; el secretario de organización del PSOE de Gijón, Jorge Antuña; la edil Marina Pineda; el secretario general del PSOE gijonés y diputado autonómico Monchu García, y los concejales Carmen Eva Pérez, Luis Manuel Flórez y Jacobo López, ayer, en El Lauredal, por donde se quiere hacer pasar la futura carretera. / LNE

Mientras Barbón hacía esas manifestaciones, el diputado autonómico y secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García, flanqueado por cinco concejales socialistas y por su secretario de organización elegía el barrio de El Lauredal, junto al que pasaría el futuro vial en superficie para plantarse ante esa propuesta sin ningún tipo de miramientos. "El paso de camiones de El Musel tiene que salir de la zona urbana y esto es una zona urbana", dijo sobre el terreno. "Hace 30 años ya se dijo que por aquí, no", agregó, considerando que la propuesta del Ministerio es hacer "una M30" en la zona oeste.

"Profunda decepción", "frustración enorme", "inadmisible", "lamentable", "desesperante" y "enfado" fueron algunas de las palabras que salieron de la boca del líder socialista local, que avanzó su disposición a participar en las movilizaciones vecinales contra el Ministerio. García, que de tarde acudió a la concentración vecinal, reclamó explicaciones sobre por qué se considera inviable ahora la construcción de un túnel que se consideraba viable cuando se licitó la obra reclamando, de ser así, la asunción de responsabilidades "técnicas o políticas".

Ante todo, pidió buscar otras alternativas que la construcción de una carretera en superficie por el valle de Jove: "no se puede plantear sacar los camiones de Cuatro Caminos para llevarlos al Alto de Cerillero y volver a sacarlos a 400 metros de Cuatro Caminos en la Casa del Mar, es implanteable", aseveró. Además, el líder del PSOE gijonés arremetió contra la alcaldesa, Carmen Moriyón, al estimar a su juicio que ha aceptado "dócilmente" que se deseche el túnel de Jove "negando el pan y la sal a los vecinos del oeste" mientras su partido promueve la construcción de un túnel para soterrar el tráfico en el Muro. Los socialistas gijoneses también rechazan que lo que el Ministerio ofrezca para endulzar el mal trago sea ejecutar otras obras ya comprometidas con la ciudad o un parque en el "solarón", cuestiones con las que entiende que "parece que la Alcaldesa se siente cómoda".

En cuanto al "solarón", García indicó que "si hay que hacer un parque en el solarón, porque se puede liberar dinero según se plantea, y parece que a la Alcaldesa le gusta, el parque habrá que hacerlo. No será ese el problema. Pero no a costa de que los vecinos de la zona oeste tengan que seguir tragándose la contaminación y la mierda, dicho en plata, que se llevan tragando 50 años. No es ese el camino. Si tiene que mejorarse una parte de la ciudad no puede ser a costa de otra", recalcó.

"Respecto a las palabras de la Alcaldesa que calificó de "fraude electoral" del PSOE el anuncio de la ministra Raquel Sánchez, de que la obra iría para adelante, en un acto de campaña de las pasadas elecciones municipales en el que participaron los candidatos autonómico y local del PSOE, Adrián Barbón y Luis Manuel Flórez, "Floro", el secretario general del PSOE de Gijón respondió que "hablar de fraude electoral una señora con la credibilidad que tiene la señora Moriyón me parece de vergüenza", en referencia a que anunció que no pactaría con Vox, algo que finalmente hizo para lograr el bastón de mando. Añadió a eso que, que en cuanto al anuncio de la Ministra "quiero pensar que esto se hizo porque se iba a hacer".

