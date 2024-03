El cherinismo se decanta por Ángela Pumariega para presidir el PP de Gijón

El cherinismo, con peso relevante en el PP de Gijón para decantar la balanza ante una hipotética confrontación en el congreso local del partido que decidirá quién asume las riendas del mismo, se decanta porque sea la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, la nueva presidenta del PP de Gijón. Un movimiento que pone cuesta arriba las aspiraciones de quien actualmente ostenta el cargo, Pablo González, de mantenerse en el mismo.

Así se desprende del espaldarazo público que esta mañana dio a Pumariega el diputado autonómico Andrés Ruiz –uno de los leales de la expresidenta del PP Asturiano Mercedes Fernández, «Cherines»– apostando por ella en una comparecencia conjunta en el Ayuntamiento de Gijón vinculada con el vial de Jove. Al término de la misma y ante la pregunta sobre su visión del próximo congreso local del PP de Gijón, Ruiz señaló que «lo primero que tiene que ser un partido de gobierno como es el PP de Gijón es un partido serio, riguroso y predecible y no se le puede decir a los ciudadanos que nuestra mejor candidata en junio del año pasado (a las municipales) era Ángela Pumariega, y ahora no animarla a que siga cogiendo ese testigo. Ángela tomará su decisión el día que considere tomarla y siempre tendrá todo el apoyo mío y de muchas personas que entiendo que saben que este partido tiene que ser un partido serio, porque nos jugamos no sólo las elecciones o el resultado del partido, sino que ahora nos estamos jugando la vida de los gijoneses, y eso es muy importante», señalando esto último en alusión a que el PP forma parte del gobierno local gijonés.

Ruiz insistió en que la apuesta por Pumariega se debe a que opta por que el PP de Gijón sea un partido «serio, digno y que emprenda caminos rigurosos y si en mayo decíamos que la mejor candidata posible era Ángela, tal vez debamos seguir diciéndolo porque si no sería desdecirnos y yo no me quiero desdecir porque me entiendo por persona seria y rigurosa».

¿Dará Pumariega el paso que le han pedido dar varios ediles del PP gijonés y ahora el diputado regional?: «cuando llegue ese momento y se convoque, habrá que ver, pero ahora todos debemos estar centrados en la labor en la que estamos ahora, estar en el gobierno de Gijón. Esto va más allá de nombres, tenemos que enfocarnos en el proyecto del Partido Popular y dar seguridad a los gijoneses y mostrarles que el PP es un partido en el que se puede confiar».

Pumariega agradeció a Andrés Ruiz su apoyo, destacando por su parte «la importancia de un Partido Popular unido, un Partido Popular que por primera vez en la historia está en el gobierno de Gijón y tenemos que estar todos muy centrados en precisamente en ser un proyecto fuerte, unido y también con responsabilidad de gobierno», centrándose ahora mismo en esa unidad y «cuando toque tomar la decisión, Álvaro Queipo convocará el congreso local», en alusión al presidente autonómico del partido.

Sí opinó la vicealcaldesa que el congreso local del PP «es necesario», después de años esperando por el mismo. El último se hizo en febrero de 2015 y, conforme a los estatutos, hubiera tocado hacer el siguiente en febrero de 2019.

