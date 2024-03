Fernández-Ahúja muestra su apoyo a Pumariega para liderar el PP de Gijón

La edil de Servicios Sociales y Vivienda, la popular Ángeles Fernández-Ahúja, mostró ayer públicamente su apoyo a su compañera de partido y portavoz del grupo municipal, la vicealcaldesa Ángela Pumariega, para liderar el PP de Gijón. La edil señaló que, lo que mejor le conviene a los cinco concejales populares en el gobierno local es contar con "un partido fuerte, sólido y cohesionado, aunque eso no signifique que no haya otros puntos de vista, que es legitimo", pero "la persona idónea para aunar y tejer esas sensibilidades es mi compañera Ángela Pumariega", reflexionó durante una entrevista en "Onda Cero". El PP de Gijón está a la espera de una convocatoria para celebrar el congreso local que permita elegir presidente. No será hasta después de las elecciones al parlamento europeo y, en el peor de los casos, hasta el mes de noviembre. Son varios los concejales del PP que ya han manifestado su apoyo a Pumariega, aunque Ahúja es la primera en hacerlo públicamente.