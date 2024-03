Gijón es la ciudad "más maltratada" por el gobierno central, opina el PP ante el fiasco con el vial de Jove

«No hay ciudad en España de la entidad de Gijón tan maltratada por el gobierno de Pedro Sánchez como es Gijón. Hay muchos ejemplos de la vergüenza, como el plan de vías, el metrotrén, los trenes que no caben por los túneles o los de alta velocidad que no llegan o el vial de Jove, «lo triste es que no estamos hablando de un caso aislado». Esta es la opinión de la vicealcaldesa y portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Gijón Ángela Pumariega, ante el anuncio del Ministerio de Transportes de que el vial de acceso a El Musel por el valle de Jove se va a construir en superficie en vez de a través de un túnel alegando que esto último es un proyecto inviable técnicamente.

«Vergonzoso», «disparate», «tomadura de pelo», «desprecio a Gijón», «mentiras» son algunas de las palabras que utilizó Pumariega ante esta decisión después de que el gobierno central anunciara la licitación de la obra en plena campaña de las elecciones municipales. La vicealcaldesa instó al PSOE a acudir a la zona oeste de Gijón para «pedir perdón a los vecinos».

Pumariega hizo un repaso a la historia de este proyecto, recordando que en 1986 el PGO ya planteó hacer ese vial en superficie, algo que se desestimó ante las protestas ciudadanas y que en 2005 se incluyó el vial en el convenio entre el Ministerio, Principado, Autoridad Portuaria y Ayuntamiento de Gijón para los accesos a El Musel y la Zalia, con la previsión de entrada en servicio de dichos accesos en 2009 y «19 años después y tras la redacción de dos proyectos diferentes, que el primero decayó por no licitarse en tiempo y forma, parece que el gobierno de Pedro Sánchez y el ministro Óscar Puente han descubierto, de la noche a la mañana, que el vial de Jove, tal como estaba previsto, en ese acceso soterrado, sencillamente no es viable». En su lugar, lo que se plantea es una alternativa en superficie mucho más barata, «que demuestra que no han entendido absolutamente nada de lo que pasa en Gijón».

La necesidad de un nuevo acceso rodado a El Musel es, señaló «sacar casi mil camiones diarios del casco urbano que transitan por los barrios de La Calzada y El Natahoyo y lo que no pueden pretender es, simplemente, mover el problema unos cientos de metros a otro vial que colindará con miles de viviendas de La Calzada y Jove», considerando que lo que se está aquí dirimiendo es un problema relativo a la salud de los gijoneses.

Ante la pregunta de por qué el PP no ejecutó esta obra cuando gobernó en España, la concejala indicó que el motivo es que «cuando Zapatero dejó el gobierno de España, dejó la nación en una enorme crisis de tamaño incalculable» muy difícil de gestionar.

Pumariega comparación junto al diputado autonómico Andrés Ruiz, quien opinó que el presidente autonómico, Adrián Barbón «es el gran usufructuario de esa mentira», que fue prometer en campaña electoral una obra que ahora el Ministerio de Transportes dice que es inviable. Ruiz también atribuyó el carpetazo al proyecto del túnel a una supuesta «venganza» del ministro Óscar Puente por su reprobación en la Junta General del Principado, algo que tuvo lugar el día anterior a que su secretario de estado anunciara a la Alcaldesa que la obra del vial de Jove licitada era inviable. Para Ruiz lo que ha ocurrido con el vial de Jove es una «estafa».

Suscríbete para seguir leyendo