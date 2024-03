Vuelta a la calle tres décadas después

No muy lejos de esa rotonda del Arbeyal donde ayer se concentraron los vecinos para decir alto y claro que no, que no les vale un vial por Jove en superficie, se acamparon otros vecinos en 1995 para decir lo mismo, que no les valía una autopista que partiera en dos el valle de Jove. La movilización se repite ahora porque se repite la historia. El no del Ministerio de Transportes a que la carretera transcurra dentro de túnel supone dar un salto al pasado de 30 años.

Fue en 1994 cuando el rechazo ciudadano generado por la transformación en autovía de la carretera fijada en el Plan General de Ordenación de 1986 se organizó en el denominado Colectivo por la defensa del valle de Jove. El germen del grupo, que tuvo en Juan Manuel Moreno Cubino y Armando Nosti a dos de sus rostros más visibles, lo conformaron la Federación Vecinal, las asociaciones de Jove y "Alfonso Camín" de La Calzada y, desde el ámbito político, IU, Los Verdes, el PCPE y Unidad Gijonesa.

A la primera acampada siguió otra y festivales reivindicativos y campeonatos de fútbol para defender campos que iban a desaparecer y protestas de todo tipo. Las ventanas de la zona oeste se llenaron de trapos verdes para visibilizar la reivindicación.

Al tiempo, el Colectivo llevaba su lucha hasta los tribunales europeos que le dieron la razón en 2005 diciendo que el proyecto incumplía el PGO. Quienes habían luchado en calles y despachos se autodisolvieron en 2007 tras el reconocimiento de Fomento a soterrar el vial de Jove y completar la red de accesos a El Musel con uno por Aboño. Un logro que ahora es papel mojado.

