"El gobierno local se enfoca en proyectos grandes y desatiende a los vecinos"

Sara Álvarez Rouco es diputada autonómica y portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Gijón.

–¿Va a seguir siendo diputada y concejala o prevé dejar algo?

–Mi idea es seguir hasta final de mandato. Así me votaron los ciudadanos.

–¿Cómo lo lleva desde que la echaron del gobierno local?

–Teniendo una actividad municipal como la que puede tener otro grupo de la oposición.

–El que se mantiene apoyando al gobierno local es Oliver Suárez, elegido por Vox.

–El señor Suárez está como concejal no adscrito y sigue siendo tránsfuga, diga lo que se diga.

–¿Considera que esa posición obedeció a un cambio ideológico o a algún tipo de interés?

–No lo sé, pero le salió bien la jugada, porque se mantiene en el cargo como presidente de Divertia y no hace mucha actividad municipal; no participa en los plenos más que para votar todo lo que vota el equipo de Gobierno. Lo que parece es que fue un "yo soy presidente (de Divertia) a cambio de".

–¿Cree que su partido no estuvo fino al hacer la candidatura?

–Esto nunca lo sabes. Las personas te sorprenden. Él está ahí por Vox y es presidente de Divertia por Vox, y la Alcaldesa es Alcaldesa por Vox y las concejalías que tiene el PP son gracias a Vox. Se trata de la lealtad que tengas y el nivel de persona que seas. No hay más.

–¿Cree que el gobierno local se ha hecho cómodo para la Alcaldesa con ustedes fuera?

–Supongo que sí, porque la decisión la tomó ella. Firmamos un acuerdo programático con Foro y yo creo que lo que hizo después ya lo tenía pensado. La excusa fue el FICX como pudo haber sido otra. Ella nos usó; es una aprovechada sin palabra. Que no se le olvide a nadie que está ahí por los votos de Vox.

–¿Cómo valora la gestión del gobierno local?

–Se están fijando en proyectos grandes y pasa el tiempo sin que vayan al detalle. Se enfocan en proyectos grandes como el de Naval Gijón, que no sé si lo tendremos para este mandato. A lo mejor ella quiere ser recordada como la Alcaldesa de los proyectos grandes. Ese es su enfoque. Mientras, la zona rural la tiene abandonada. También oímos quejas de las asociaciones de vecinos por todos los sitios como ocurrió con el alumbrado. El gobierno local se centra en lo grande, que además no es como empieza, sino como acaba, y deja lo demás abandonado.

–Uno de esos grandes proyectos, que es estatal, es el vial de Jove. ¿Qué opina de que se deseche su construcción en túnel?

–El descaro del Ministerio de Transportes hacia el compromiso con Gijón supera cualquier alternativa. El vial de Jove vuelve a la casilla de salida, un ridículo total. Dicen que peligran 150 viviendas y una residencia de ancianos. Si es verdad, no tendrían que haber anunciado el proyecto, porque eso es reírse de los gijoneses. Va en la misma linea de tomadura de pelo de todas las infraestructuras de Gijón. Además, ¿cómo se va a hacer el proyecto que ahora plantean, si este año el gobierno central va a tener los presupuestos prorrogados? Hay que pensar en lo que están sufriendo los vecinos de La Calzada con el problema de la contaminación; los camiones van a seguir pasando por la zona oeste.

–¿Y las otras fuentes de contaminación?

–Hay que hacer cumplir la normativa y los planes a Arcelor. Y la zona portuaria tiene muchas empresas y va a haber más, con Ionway, con cuya implantación en El Musel estamos de acuerdo, pero debe haber medidas correctoras ambientales.

–¿Cómo ve la actuación del gobierno autonómico con Gijón?

–Barbón no está haciendo nada, porque va a la cola de Sánchez. ¿Qué se vuelca? Ya lo veo en el vial de Jove, donde no hace nada. Cuando dice que ahí se va a alinear con la estrategia de la Alcaldesa, es porque así tiene una cosa menos que pensar.

–¿Se cumplió alguno de los acuerdos a los que llegaron para darle la Alcaldía a Moriyón?

–Sólo la aprobación del plan de acoso escolar. Lo demás, nada, empezando por la bajada del IBI.

–Las izquierdas siempre han propugnado un "cordón sanitario" hacia Vox. ¿Qué opina de que lo haya llevado a efecto en la práctica una formación de centro derecha como es Foro?

–En otros lugares de España el PP gobierna con Vox. Foro es diferente. Foro empezó como un partido de Álvarez-Cascos, pero ahora no tiene nada que ver; Foro ahora es el PSOE, está más cerca del PSOE. No me extraña lo que está haciendo la Alcaldesa, que ni siquiera frena el acoso y derribo de IU y Podemos contra nosotros en los plenos, en los que ella debería de ejercer de árbitro y, si no lo hace, a lo mejor es que le parece bien. Yo creo que el PP, que está en el gobierno, debería de poner un poco de orden aquí.

–¿A qué se refiere?

–El PP nos dice en un aparte que está de acuerdo con nosotros, pero no hace nada. Como cuando la Alcaldesa nos echó de la Junta de Gobierno del tripartito. Si nosotros no damos el voto la Alcaldesa, no es Alcaldesa; y el PP no estaría gobernando. Se lo dijimos al PP y su contestación pública es que el acuerdo del PP sólo era con Foro y lo que pasaba entre Foro y Vox no les competía. El PP tiene mucho que decir, pero no les interesa porque están muy contentos en las sillas.

–¿Cree que la pérdida de relevancia por quedar fuera del gobierno local pasará factura a Vox en las próximas elecciones?

–A lo mejor le perjudica más a la Alcaldesa, porque el de Foro es un gobierno ilegítimo. ¿Donde queda su credibilidad tras haber pactado con Vox y echarnos a los pocos meses? No le queda ninguna.

–Usted identifica ideológicamente a Foro con el PSOE, pero lo cierto es que ambos partidos se critican ferozmente.

–Pero también es cierto que la ideología del PP no es la misma que la de Foro, la de este Foro. Y las críticas que se hacen PSOE y Foro son sobre sus respectivas gestiones de gobierno, no es una cuestión de ideología. Es un "quítate tú que me pongo yo".

–¿Opinaban igual cuando firmaron el pacto de gobierno?

–La deriva de Foro desde la legislatura pasada todo el mundo la conocía. Se firmó un pacto y es muy grave lo que pasó después; ellos lo padecieron con Pedro Leal en la Junta y saben que tener un tránsfuga no es lo mejor que le puede pasar a un partido. Pero ahora, como les conviene, se aprovechan de ello.

