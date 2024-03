"No limitarse al poema sino a la dimensión poética hace que Poex capte más público"

El Poex Gijón acaba de finalizar su quinta entrega. Jaime Priede, su director, analiza los momentos más destacados, chequea el estado de la poesía y transmite sus sensaciones sobre un festival que ya se ha asentado en la ciudad y sobre el que aún ve margen de mejora.

–¿Qué balance hace de esta edición en la que la música y su relación con la poesía ha sido protagonista?

–Muy positivo. La respuesta de la gente fue muy buena. El festival ya ha calado en la ciudad. El hecho de que sea un festival de poesía, que no se limita al libro de poemas, sino a la dimensión poética que pueda haber en otras esferas de la actuación, creo que ha interesado a gente que es habitual espectadora de cine, música o teatro. Nos salimos de ese círculo cerrado de llegar solo a los lectores habituales de poesía y hemos abierto el abanico, algo que ha funcionado muy bien. Pero el éxito no nos ciega, aún nos queda margen de mejora.

–¿Por dónde pasa esa evolución del Poex?

–A nivel de estructura hay que mejorar. Y donde más tenemos para crecer es en el ámbito tecnológico, adaptándonos al mundo actual. Hay que potenciar la web y las redes sociales. Es clave contar una difusión a través de los nuevos medios.

–Este año la novedad fue la sección Aula Poex, para cumplir su cuenta pendiente de llegar a los más jóvenes. ¿Cómo la valora?

–La intención era que fuese con una finalidad participativa, con talleres, proyecciones y también un enfoque para los centros educativos, llevando allí a los autores para mantener encuentros con el alumnado. La respuesta de los centros ha sido muy entusiasta, han colaborado de una manera muy participativa. Es una experiencia que repetiremos y potenciaremos, la de acercar la poesía a escolares, ya no solo en Secundaria, sino llegando a alumnos de Primaria.

–¿Con qué momento se queda?

–El nivel de gestión de trabajo durante el festival es importante, me deja poco tiempo para disfrutar del festival. Pero hay de vez en cuando alguien que consigue que el tiempo se pare, para olvidarte de todo. Y me ocurrió, por ejemplo, con Rocío Márquez, con su conversación con Carmen Camacho. También me sorprendió Miguel Rodríguez Monteavaro, con su apuesta por la música electrónica, la imagen y la palabra, con un trabajo muy cuidado, de gran calidad. Y me lo pasé muy bien escuchando coloquios, porque queremos que el festival no sea solo de lectura, sino que lo sea también de conversación, y de intensificar ese nivel periodístico de conversación pública con autores. Ahí me encantaron las de Ignacio Elguero y Antonio Lucas, y la de Igor Paskual con Loquillo.

–¿Se va rompiendo cada vez más ese cliché del elitismo en la poesía?

–Sí. Se manifiesta en el público que acude a los festivales. En un espacio como el Toma 3 han estado llenos todos los actos. Y en el Antiguo Instituto ninguno ha bajado de la mitad del aforo. La gente está respondiendo porque llegamos a cualquiera que tenga un interés cultural. Este festival es de lenguajes poéticos, y esa idea va calando para acercarse a la poesía.

–Esta edición llegó precedida de polémica por algunos grupos políticos y colectivos que criticaron que se "marginase la cultural local".

–Atención a la cultura en Asturias la tenemos. De los 50 autores invitados este año, hay 23 asturianos. Es cierto que en asturiano hay menos este año, pero también ha bajado en castellano, por la simple razón de que había más músicos. Es algo que varía por años. Lo que miramos es diseñar un programa en el que cada autor se justifique en sí mismo por su nivel y calidad estética. Hacemos un festival para la ciudad, queremos ganarnos su confianza, y todo lo que programemos será por calidad estética. Ahí entrará el castellano, el asturiano, y también otras lenguas, porque ya hemos tenido rumano, portugués o inglés.

–Este año han ajustado a nueve días el evento, un día menos que la edición anterior, pero manteniendo dos fines de semana. ¿Hace falta tocar la fórmula?

–Está muy bien así. El año pasado surgió un homenaje al poeta David González y por eso creció un día. Fue algo excepcional, como una apertura previa. Esta dimensión de nueve jornadas dedicadas al festival es una extensión que está bien, no satura y permite a la vez traer una diversidad amplia de propuestas.

