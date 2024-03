Precio, aprecio y desprecio: un caso práctico en el vial de Jove

Apoyo con rotundidad las decisiones de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón Entrialgo, ante la inexplicable e increíble historia reciente del vial de Jove. Me sumo al cabreo generalizado de la ciudadanía gijonesa y a la desconfianza que tamaña chapuza genera. Escribo estas notas específicamente para insistir en aquellos argumentos más decisivos que justifican no la existencia de un vial cualquiera, sino la necesidad de su soterramiento, tenga el trazado que tenga; y también para señalar al responsable de esta operación. Por eso voy a hablar del precio, del aprecio y del desprecio: un mismo lexema o raíz (precio) origen de dos respuestas "antónimas" (aprecio/desprecio).

Las cuestiones sociales despreciadas en el informe ministerial justamente deberían ser las apreciadas. Un somero repaso a las mismas pone en primer lugar la salud. ¿O el objetivo del soterramiento no era mitigar la contaminación atmosférica y acústica? Que el tráfico es un agente contaminante ya nadie lo duda (creo). Que en la zona oeste los índices de contaminación son especialmente preocupantes, tampoco. Menores que hace años, sí, pero igualmente preocupantes. Tampoco admite dudas que la contaminación del aire que respiramos afecta negativamente a la salud de quienes viven en esta zona. El oeste de Gijón registra un mayor número de ingresos hospitalarios, relacionados especialmente con algunas de las enfermedades más asociadas a esta contaminación: el infarto agudo de miocardio y la angina de pecho; el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). No hay nada más rentable que asegurar una buena salud, aunque el BEI no lo sepa.

Es innegable que el tráfico no es el único agente contaminante, ni tan siquiera el principal, pero a cada ministerio sus competencias y fines. Así, y de acuerdo con el Real Decreto 253/2024, de 12 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible entre sus fines están "garantizar una movilidad justa y sostenible", auspiciar el "impulso de la movilidad sostenible, en su dimensión social, económica y medioambiental" y "proseguir en la transición hacia una movilidad sana, sostenible y segura". Eso es lo que el Ministerio tiene que garantizar en Gijón. No vale jugar con el lenguaje y argüir que el proyecto que presentan como alternativa es mejor que lo que hay. Sí, es mejor, nadie lo niega; pero eso no significa que sea bueno. Solo es mejor que lo que hay: un auténtico cutrerío que comporta, además, grandes riesgos. En los años 90 del siglo pasado ya era un mal proyecto plantear un vial en superficie. En el año 2024 es absolutamente inconcebible que se juegue con esa idea, y –¡encima!– se nos diga que es estupenda.

En el centro de la movilidad justa y sostenible, sana y segura, en la dimensión económica y medioambiental, se encuentra la protección y garantía de la salud de las personas. Con esto debe cumplir el Ministerio. Por supuesto, también con lo económico, cuyo significado es que no se debe gastar ni un euro más de lo que cueste garantizar lo anterior. ¡Estaría bueno! Las infraestructuras tienen un precio económico que ha de avalar el aprecio por la salud y el medioambiente y el aprecio por la justicia social. Y también por compensar la deuda histórica con algunos territorios. Porque aquí y ahora este es un argumento de mucho peso: la deuda histórica con Gijón. Esta deuda es del Ministerio, se mire por donde se mire, pues estamos hablando de los accesos al puerto de El Musel, una infraestructura que se encuentra asimismo bajo su competencia a través del organismo público Puertos del Estado, y de una larga historia que comienza en los 90 del siglo pasado.

Del mismo modo, hace ya mucho tiempo que sabemos que la salud no es solo ausencia de enfermedad, sino la suma de múltiples factores entre los que se encuentran unos modelos de ciudad determinados y no otros. La concepción y diseño de sus barrios y calles, del espacio público y compartido es determinante para generar y propiciar una convivencia positiva, relaciones sociales y ambientes saludables. Una ciudad concebida para que sus habitantes se encuentren en la calle, para que la recorran, para que la hagan suya y le confieran vida a través del palpitar ciudadano. Esta es la razón por la que las ciudades de todo el mundo están intentando acabar con sus brechas internas en vez de buscar subterfugios con los que adornarlas. Esto es un ingrediente importante para una ciudad saludable.

Reconozco que he empezado a creerme que el proyecto en licitación es inviable, que está desfasado y que supone un riesgo importante cuando he leído esta afirmación en boca de la alcaldesa de Gijón. Pienso en lo que sentirá. Por un lado, frustración, rabia, estupor, cabreo y hasta agotamiento. Por otra parte, compromiso, una fuerte responsabilidad y obligación para con nuestra ciudad y nuestro concejo, con nuestras convecinas y nuestros convencinos, con la zona oeste y, de manera muy específica, con esas ciento cincuenta viviendas y la residencia de personas mayores de El Lauredal. De ahí la seriedad y la contundencia de sus declaraciones; de ahí su fuerte compromiso. De ahí su perplejidad al advertir que, desde al menos el año 2000, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible –con sus diferentes nombres, sus responsables políticos de distinto signo y sus técnicos– ha hecho mal su trabajo. El Ministerio es el único responsable, pues era, ha sido y es el único competente. Por esto ha de pagar el precio de su error y no trasladarlo a la ciudad de Gijón con una solución que no arregla el problema ni responde a sus necesidades. El precio es el aprecio y no el desprecio. El aprecio a la solución que necesita Gijón, que necesita la zona oeste, que necesitan las vecinas y los vecinos y también El Musel, las empresas y el transporte del que son origen y destino.

En menor escala, este ayuntamiento ha vivido en época reciente dos situaciones parecidas. La primera de ellas motivó el segundo modificado del pozo de tormentas de Hermanos Castro. La solución constructiva propuesta en el proyecto ponía en riesgo una serie de viviendas. No nos la podíamos jugar. Ahora tampoco. La solución fue asumir ese error del proyecto y pagar más para finalizar las obras con todas las garantías. La segunda está sin cerrar y se refiere al proyecto técnico para la rehabilitación del barrio de Contrueces, que contaba con la firma de la que fuera entonces directora general de Obras Públicas de Gijón y, parece ser, presenta errores técnicos que han impedido que esa necesaria y esperada intervención haya comenzado a ejecutarse. Me imagino que, en este segundo caso, el ayuntamiento también tendrá que asumir su responsabilidad.

Las distintas administraciones con sus dirigentes políticos deben asumir las responsabilidades que les competen y no despejarlas siempre hacia la ciudadanía. De hecho, los errores ya repercuten en esta pues suelen conllevar un mayor gasto y este dinero es suyo. No le pongamos un doble gravamen para parecer sin ser, para despreciar por no querer pagar el precio justo que es apreciar lo que quiere, lo que necesita, lo que le es realmente bueno en términos absolutos.

Ministerio, a tus competencias. Hoy solo hay una respuesta: hacerlo bien y sin dilaciones de ningún tipo. Esto significa que el vial de Jove ha de soterrarse. Sabemos que técnicamente es posible, es solo cuestión de dinero.

