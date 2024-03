El conde de Revillagigedo: "La voluntad de mi padre era que el palacio fuese público"

El conde de Revillagigedo recibe a LA NUEVA ESPAÑA en su palacio de Deva, un inmueble de casi 3.000 metros cuadrados decorado con mimo e insertado en el corazón de una de las quintas más icónicas del concejo gijonés. Es su hogar familiar, pero lleva un tiempo planeando un cambio de aires. La casa, explica, es cara de mantener, y aspira a mudarse a un espacio de menor tamaño.

Asegura no tendría mayor problema para encontrar un comprador, pero Armada anuncia su intención de ofrecérselo primero al Ayuntamiento. "Creo que podría ser un buen espacio multiusos para la ciudad, ya sea para albergar recepciones institucionales o para convertirse en espacio de residencia de invitados. Pongo a disposición el palacio y los 8.000 metros cuadrados que lo rodean", explica el aristócrata.

El conde señala que, de la misma manera que el Palacio de Revillagigedo fue cedido en su día a la ciudad –aunque nunca llegase a cumplirse del todo esa voluntad de su padre por no haberse ejecutado nunca la opción de compra–, quiere que el Ayuntamiento tenga también "prioridad" como posible interesado para hacerse con Deva.

"Ya he recibido alguna oferta (privada) interesante, pero esperaré a tener una respuesta del Ayuntamiento porque creo que sería el destinatario óptimo. Yo no quiero protagonismos, pero las obligaciones de mi familia desde el siglo X con Gijón han sido siempre claras. Y me parece que es una idea viable que este palacio pase a ser de la ciudad. Para mi familia, Gijón siempre ha sido lo primero", detalla.

Álvaro Armada destaca también que junto a la casa está la fuente de Llanera, barroca del siglo XVIII, y entiende que el valor patrimonial del conjunto quedaría mejor resguardado en manos públicas. "Siento que Gijón puede posicionarse como una abanderada de la cultura en España", asegura el gijonés, que ya había planteado durante años que el archivo familiar de su familia –y que adquirió el Ministerio de Cultura el año pasado por 6,3 millones de euros– pudiese quedarse en Asturias. Una "oportunidad perdida", a juicio del conde.