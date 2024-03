Los más pequeños aprenden a escanciar en Gijón: "Su actitud es increíble"

Cinco niños de entre 5 y 10 años se convirtieron en unos de los protagonistas de la penúltima jornada de la XIV edición de "La Primer Sidre del Añu" al participar en el taller y concurso infantil de escanciado. "Me he visto bien y me ha gustado saber cómo hay que coger el vaso", comentó Rodrigo Collar tras bajar del escenario de la carpa instalada en el entorno del Auditorio Doctor Francisco Cienfuegos-Jovellanos, en la Atalaya de Cimadevilla.

Tras conocer las indicaciones básicas, Alejo y Rodrigo Collar; Valeria y Alberto Gutiérrez, y Asur Miranda se colocaron frente a los centenares de asistentes que abarrotaban en la tarde de ayer la carpa para escanciar por primera vez. Eso sí, lo hicieron con botellas que contenían agua. Contaron con la ayuda de Alejandra Vanegas y Wilkin Aquiles, vigente campeón de Escanciadores de Asturias y del mundo. "Les pido que lo hagan con toda la ilusión del mundo", destacó Aquiles.

Tras varias rondas en las que fueron perfeccionando su técnica, los pequeños concursantes recibieron su respectivo premio. "La cara de ellos lo dice todo. En cuanto se suben pierden la timidez. Es increíble su actitud y mejoran los errores mejor que los mayores", aplaudió el monitor Xisto Rafael Nosti.

En primera fila, inmortalizando el momento con sus teléfonos móviles y aplaudiendo como el resto de los presentes, se encontraban César Collar e Isabel Garea, padres de Alejo y Rodrigo. "Me han hecho sentirme muy orgulloso. Es vital que desde pequeños comprendan la cultura sidrera. Ellos son el futuro", destacó Collar. Su hijo, Rodrigo Collar, de 10 años, comentó que "creo que la clave ha sido poner mucha concentración".

Por su parte, los leoneses Alberto Gutiérrez y Neli Gamarra, padres de Valeria y Alberto, agradecieron que "La Primer Sidre del Añu" mantenga estos espacios dedicados a los niños. "Si no hicieran esto no podríamos venir. Para ellos es todo un descubrimiento porque nunca habían escanciado", afirmó Gutiérrez. "Me parece una iniciativa genial para que vean de dónde viene todo y para que no se pierdan las costumbres", agregó Gamarra. Su hija se sintió satisfecha con su actuación. "Nunca lo había hecho y me ha gustado mucho. Además, no había estado antes encima de un escenario con tanta gente delante", celebró Valeria Gutiérrez, antes de hacer hincapié en que "espero seguir escanciando".

No fue la única actividad dirigida a los más pequeños en el día de ayer. Desde por la mañana pudieron disfrutar con juegos infantiles tradicionales. "Esto no es una cultura muerta, es una cultura viva y tenemos que saber transmitirla a las nuevas generaciones para que el día de mañana ellos hagan su trabajo y esto perdure en el tiempo", explicó el presidente de la Fundación Asturies XXI, Marcos Abel Fernández, antes de añadir que "les he visto con muchas ganas e ilusión aunque algunos no podían ni con la botella. A ellos les prestó y a nosotros más aún".

