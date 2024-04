Gijón despide una Semana Santa con unos "magníficos resultados" y una ocupación hotelera del 90%

El listón estaba alto. La Semana Santa del pasado año, en el que sol y las altas temperaturas fueron protagonistas, se cerró con un balance más que notable en Gijón. Una circunstancia, la meteorológica, que en este año no fue perfecta, con tardes lluviosas, pero que no ha impedido que el balance de la semana festiva vuelva a situarse alto, con una ocupación hotelera en torno al 90 por ciento entre el Jueves y el Domingo Santo, con satisfacción de ventas en la hostelería o en los puestos del Mercado Artesano y Ecológico de la plaza Mayor. "El mal tiempo no ha impedido unos magníficos resultados para el turismo gijonés", valoró la popular Ángela Pumariega, vicealcaldesa y concejala de Turismo.

Las primeras estimaciones sitúan una ocupación hotelera del 90 por ciento de media entre el jueves y el domingo, y un 60 por ciento de lunes a miércoles, según explicó Pumariega. "Son unas cifras similares a las del año pasado, pese a las lluvias que nos han acompañado esta semana. Y, además, los datos apuntan a importantes subidas en rentabilidad y precio medio por habitación, lo que demuestra el músculo económico de nuestra industria turística", destacó.

El cierre de la Semana Santa dejó un día soleado, salvo una pequeña y rápida tromba de agua que cayó a última hora de la mañana. El sol y calor inundó de paseantes el paseo del Muro o el del puerto deportivo. "Bastaba darse una vuelta estos días por las calles de Gijón para comprobar cuántos visitantes hemos recibido estas jornadas festivas y la buena impresión que se llevan de nuestra ciudad. Son unos resultados que nos animan a seguir trabajando para mejorar las cifras, convertir Gijón en referente de destino turístico de calidad y sostenible y que el turismo sea uno de los motores económicos de nuestro municipio", enfatizó Pumariega.

También se llenaron las terrazas de la Ruta de los Vinos o de la plaza del Marqués. Una estampa parecida a la del resto de la semana, cuando la lluvia respetó la hora del vermú, y que deja también un buen sabor de boca entre los hosteleros. "Con las malas previsiones meteorológicas de principio de semana, esperábamos una peor Semana Santa de lo que fue. En términos generales podemos decir que ha sido buena, en especial los días viernes y sábado", resaltó Ángel Lorenzo, presidente de Otea en Gijón.

Desde la patronal que agrupa a los establecimientos hoteleros y hosteleros aseguran que la inestabilidad meteorológica provocó "algunas cancelaciones en estancia largas de tres o cuatro días", pero al mismo tiempo reconocen que se pudo corregir "con otras de uno o dos días", para dejar esa buena sensación en el sector, que se vio también favorecido por dos acontecimientos esta semana en el ámbito deportivo, como explica Lorenzo, que fueron la Oviedo Cup y la afluencia de cerca de más de 4.000 aficionados del Racing de Santander.

"Ha sido un no parar desde el lunes, y el viernes sin duda fue el mejor día". Geli Zarracina, que regenta una vinatería en la calle Instituto, afronta sin pausa el domingo. "La Semana Santa fue igual o mejor que la del año o pasado", cuenta mientras sirve una consumición en la terraza de su local a Emma Roh y Álvaro Piedra. "Está Gijón muy guapo y con un gran ambiente, es normal que la gente se quiera venir", indicaron.

Enrique Valcarce, en su local de la plaza del Marqués, vivió días muy intensos. "Lástima la lluvia de las tardes, pero aprovechamos bien las mañanas. Estuvimos a tope, estamos muy contentos", comentó. En su terraza se tomaron los últimos tragos del viaje a Gijón un grupo de amigos de Madrid y Galicia que acudieron a la despedida de soltero de Javier Olivares. "Da gusto venir aquí, el ambiente ha sido magnífico todos estos días, nos gustaría quedarnos más", destacaron.

Otro protagonista de la semana fue el Mercado Artesano y Ecológico de la plaza Mayor, con un buen volumen de ventas, ayudado por la alta presencia de turistas. "El mejor día fue el Viernes Santo sin duda. La gente ha mostrado mucho interés, cada vez vamos vendiendo más", destaca María Pérez, de Taller Indie, un puesto de artesanía.

También la Primera Sidre l’Añu echó el cierre a nueva entrega, en este caso la primera que se celebró en Cimadevilla, con el concurso de sidra casera hecha en madera y la posterior entrega de premios, en otra jornada con muchos visitantes para disfrutar de esa nueva cosecha de los llagares. Y en el Puerto de El Musel fueron muchos los curiosos que se acercaron a la jornada de puertas abiertas del buque escuela "Gorch Fock".

