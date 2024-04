Barbón apunta a Demarcación de Carreteras para depurar responsabilidades por el vial de Jove

El presidente del Principado, Adrián Barbón apuntó hoy directamente hacia la Demarcación de Carreteras en Asturias, dependiente del Ministerio de Transportes, en su petición de depurar responsabilidades por el fiasco del proyecto del vial de Jove en túnel y, también, por el retraso por cuestiones técnicas de la obra del nudo de Serín.

Barbón, que ayer en sede parlamentaria habló de depurar responsabilidades en Delegación del Gobierno, aclaró hoy que se estaba refiriendo a la Demarcación de Carreteras en Asturias. Se trata de un servicio descentralizado del Ministerio de Transportes que no depende de la Delegación del Gobierno, sino del propio Ministerio.

«Cuando hablo de responsabilidades me refiero sobre todo a los responsables, que es Demarcación de Carreteras. ¿Qué papel han jugado en estos proyectos?», señaló el presidente autonómico, al hilo de las declaraciones, publicadas el pasado 31 de marzo por LA NUEVA ESPAÑA, de quien hasta hace un par de años fuera ingeniero jefe de la Demarcación de Carreteras en Asturias, César Fernández-Nespral quien indicó que el proyecto que acaba de liquidar el Ministerio para construir en túnel el vial de Jove había superado todos los filtros y constaba de cientos de páginas que avalaban su viabilidad técnica, en contra de lo que ahora dice el Ministerio.

«Hace unos días leía al que fue máximo responsable de la demarcación de carreteras hasta su jubilación decir que el proyecto del vial de Jove esa posible desarrollarlo cuando resulta que hay informes ahora que nos dicen que se ponen en peligro 150 viviendas y una residencia de mayores», señaló al respecto Adrián Barbón para apuntar posteriormente que ante esas contradicciones «creo que hay que conocer esos plazos y qué papel jugó Demarcación de Carreteras en esos proyectos y no sólo me refiero al vial de Jove, me refiero a Serín también, porque esto es un escándalo. ¿Cómo no me voy a indignar?», aludiendo en este último caso al retraso en los trabajos del nudo de Serín en la «Y» en base a problemas técnicos, según alegó también el Ministerio de Transportes.

Barbón insistió en la opinión que ya le dio la Consejera de Transición Ecológica, más que por su cargo por su formación como ingeniera, quien antes de empezar el Consejo de Gobierno «el otro día en Sotrondio, cuando ya se sabía del desestimiento y se conocían los informes, en la lectura del primer punto, el primero, la consejera de Transición Ecológica, que es ingeniera, dijo que sólo faltando eso todo el proyecto se cae».

Adrián Barbón también recordó que ya han trasladado al Ministerio su oposición al proyecto alternativo de construir en superficie del vial de Jove, compartiendo el rechazo vecinal al mismo, y que espera que el Ministerio presente soluciones lo antes posible, tanto a corto como a medio plazo, pero sin concretar en qué sentido deben ir esas soluciones, pelota que el Principado siempre ha dejado en el tejado del responsable de la futura infraestructura, el Ministerio de Transportes y sus técnicos.

«Lo que pensamos es que el Ministerio tiene que trabajar en el rechazo de la alternativa que habían planteado al vial de Jove y estudiar otras posibles alternativas como las que se plantearon en la reunión conmigo de los representantes vecinales. El Ministerio tiene que estudiar esta cuestión y buscar cuanto antes una solución ya. El tiempo de las palabras pasó y la gente pide hechos. Estamos en condiciones de que haya hechos y tiene que definirse proyectos a corto y a medio plazo que se puedan realizar y que de cobertura y respuesta a lo que pide la ciudadanía de la zona oeste de Gijón», señaló el presidente autonómico.

Además, Adrián Barbón, rechazó crear un nuevo órgano para articular un frente común para la defensa de esta infraestructura pendiente con Asturias, y otras que también faltan, cuando ya «existe la Alianza por las Infraestructuras del Estado en Asturias y esa alianza no es sólo el espacio, porque no sólo están los grupos parlamentarios, sino también sindicatos, otro tipo de organizaciones, ayuntamientos. Es decir, la Alianza por las Infraestrucutras ya existe, lo que se trata es de dotarla de contenido. No se trata de hacer otro órgano en el que sólo estén los grupos parlamentarios y el Ayuntamiento», señalando no obstante, que el Principado irá de la mano con el Ayuntamiento en la reclamación de una alternativa que acepte la ciudad en el caso del acceso viario a El Musel.

También repitió que considera que desde que al frente del Ministerio estuvo Josep Borrell, «los ministros no han tratado a Asturias como Asturias se merece», criticando tanto a los ministros posteriores a Borrell del PSOE como del PP y destacando que él se debe a la defensa de los intereses de Asturias. «El Ministerio de Transportes, con esta sucesión de Ministros que no han cumplido con Asturias desde Josep Borrell, tiene un problema de credibilidad. ¿Lo tiene este ministro? No, porque acaba de llegar hace cuatro meses», indicó al respecto.

