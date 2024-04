Retiran la sedación al camarero herido por la paliza de El Llano, que ya está consciente

Buenas noticias desde el HUCA. M. A. A. M., el camarero de 34 años víctima de la brutal paliza en el barrio de El Llano, despertó en las últimas horas del coma inducido con el que se mantenía ingresado en el principal centro médico de Asturias la madrugada del Viernes Santo. La víctima de la agresión, en la que hay tres implicados, uno de ellos ya en prisión, otro en libertad provisional, y un tercero, menor de edad, interno el centro de menores de Sograndio, sigue aún en la UCI del HUCA, pero ya sin la respiración asistida, ni tampoco sedación. Se encuentra, confirmaron fuentes médicas, ya despierto. Eso sí, su recuperación avanza a ritmo lento y su familia no quiere echar las campanas al vuelo. "Sigue como estaba", comentó su padre, ayer a mediodía a LA NUEVA ESPAÑA.

No obstante, el hecho de que ya no se encuentre en coma inducido es un paso importante no solo para su recuperación, sino también para la instrucción del caso. Las diligencias sobre los tres investigados están abiertas, por ahora, por un robo con lesiones. El testimonio de M. A. A. M., cuando pueda ofrecerlo y si es que recuerda con nitidez qué fue lo que sucedió, será clave para el devenir del caso. También, para esclarecer el grado de implicación de los tres investigados. Por ahora, a la luz de lo que han dicho los testigos, el que está en la cárcel y el que se encuentra en el centro de menores tuvieron una implicación mayor en la agresión que el joven que se encuentra en libertad provisional.

La declaración de la víctima podría ser importante a la hora de que la calificación provisional de los hechos pueda cambiar. Además, el tiempo que se encuentre ingresado, tanto en la UVI como en el centro médico, así como las posibles lesiones o la rehabilitación que vaya a tener que hacer será un aspecto que se tendrá en cuenta a la hora de que los tres implicados se sienten en los próximos meses delante del juez, así como para determinar la posible indemnización que tendrían que afrontar en el caso de que finalmente fueran condenados. El día que dos de ellos, los dos mayores de edad, pasaron a declaración judicial no había aún en el sumario del caso demasiados informes sobre el estado de salud del camarero de 34 años. Estos datos se irán aportando a la causa en los próximos días y, según las fuentes judiciales consultadas por este periódico, tendrán un papel muy importante en el desarrollo de la investigación. Dicha investigación corre a cargo del Juzgado de Instrucción número cinco.

La paliza, que tuvo lugar en la calle Juan Alvargonzález, en el cruce con la avenida Schulz, fue presenciada además por varios testigos. Uno de ellos, un sereno, llamado José Manuel González Dou, que fue quien dio aviso a la Policía Nacional. González Dou explicó que escuchó los golpes aún estando a dos calles más arribas. La rápida intervención de los agentes de la Policía Nacional permitió en cuestión de pocos minutos localizar a los tres implicados y proceder a su detención.

