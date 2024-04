La "rompedora" obra de Pepa Osorio, en Gijón por el centenario de su nacimiento

Pepa Osorio pintó lienzos, diseñó ropa, escribió artículos –colaboró durante años con LA NUEVA ESPAÑA–, rompió moldes y derribó barreras. "Fue una mujer única. Una artista absolutamente rompedora", recordaba ayer su familia en la inauguración de la exposición "Confidencias a grito pelado", un recorrido por los trabajos de la genial creadora gijonesa, de cuyo nacimiento se cumplió el pasado mes de julio cien años. "Además de una celebración de la efeméride, esta muestra es también una reivindicación de su figura, quizás no tan presente en las nuevas generaciones, que ahora podrán conocer el trabajo de una artista absolutamente genial", afirma Anina Hood, comisaria de la muestra, abierta en el Antiguo Instituto de Gijón hasta el 28 de abril.

"Confidencias a grito pelado" es, en palabras de la propia Hood, un repaso a la trayectoria de Osorio que parte de los años 60, coincidiendo con la etapa social de la artista, en la que reflejó el día a día de quienes sufrían las condiciones laborales y vitales más duras. "Hay una parte de obra inédita y otra que ya se había expuesto, pero creo que hemos logrado mostrar la trayectoria de una artista que siempre tuvo acceso a la vanguardia y que bebía de todas las tendencias, algo que se refleja en sus trabajos", relata la comisaria de la exposición, que está abierta al público de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas, sábados de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30, y domingos entre las 12.00 y las 14.00.

Un aspecto de la exposición, con un maniquí vistiendo un poncho y un sombrero de uso frecuente por Pepa Osorio; en la pared, a la izquierda, un autorretrato de Osorio. / LNE

"Es maravilloso que se haya recordado su arte", celebraba emocionado su hijo, Pedro Fernández-Guerra, gran admirador de la obra de su madre. "Crecí sabiendo que todo el mundo conocía a mis padres. Te decían: ‘¿Eres el hijo de Pepa Osorio? Pero no fue hasta los 19 o 20 años cuando me di cuenta que era una artista tan destacada", recuerda, como también evoca los momentos en los que su madre pintaba en el taller: "Me dejaba entrar pero me decía: ‘No puedes hablar ni una palabra’. Y yo me queda allí, horas y horas viéndola y sin decir ni mu".

Fernández-Guerra estuvo acompañado por su familia, que también celebra la iniciativa. "Es un día muy emocionante y de mucho orgullo. Fue una mujer que hablaba de palabra y reivindicaba a través de su obra. Su legado no se puede olvidar y es justo reivindicar su figura", aseguraba Eva García, nieta de Osorio. También aplaude la iniciativa la sobrina de Osorio, a la que describe como "una artista rompedora, que se ponía el mundo por montera", y para la que pide "una gran exposición que permita dar a conocer su trabajo": "En la familia estaríamos encantados y colaboraríamos en todo".