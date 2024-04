La Cinemateca de la Laboral proyectará 120 películas

Laboral Cinemateca ha programado para esta primavera un total de 120 proyecciones en 24 concejos asturianos que exhibirán una selección de las mejores películas del panorama actual, con especial relevancia para el cine hecho en España y con presencia de películas con firma asturiana. La programación de Laboral Cinemateca en el Paraninfo de la Laboral arranca el viernes de la semana que viene, día 12, mientras que la Cinemateca Ambulante, que pasará por 23 concejos, lo hizo el pasado miércoles en Castrillón.

En el Paraninfo de la Laboral podrán verse las españolas "Samsara" de Lois Patiño, premio especial del jurado Encounters del Festival de Berlín; "Sobre todo de noche", de Víctor Iriarte, galardonada en Valladolid y Toulouse; el documental "Sol del Sur". "El viaje de Mario Díaz" de Belén Gutiérrez, cuya proyección irá acompañada por un coloquio con la productora Sonia Bautista-Alarcón; y las películas de temática LGTBI "Mamántula", dirigida por Ion de Sosa, y "On the go", de María Gisèle Royo y Julia de Castro, que se proyecta en colaboración con el Festival de Cine LGTB del Niemeyer y que también podrá verse en el ciclo itinerante La Cinemateca Ambulante.