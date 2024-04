El Muselín, una paciencia que "se agota"

"En El Muselín la paciencia está agotada". Son palabras textuales de su líder vecinal, Sotero Rey, tras el enésimo fracaso con el tan anhelado vial de Jove. La propuesta de proyectarlo en superficie cuenta con el enérgico rechazo de un barrio que mira a los ojos desde sus ventanas al puerto de El Musel, y en el que todavía sigue colgada la pancarta de "Pirólisis no". La contaminación es un problema que perdura en la zona, de ahí que los vecinos clamen por un vial que mitigue los efectos de los miles de camiones que van y vienen del puerto gijonés.

"Se acabaron los paños calientes. Llegó la hora de poner las cartas boca arriba, porque llueve sobre mojado", subraya Rey, jubilado precisamente de El Musel y que aboga por quemar todas las naves. "Tendremos que ir a Madrid o donde sea. Hay que salir a la calle porque si no, no se consigue nada", asegura el presidente de la asociación vecinal, que califica como "ridículo" el plan compensatorio del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. "Es una ofensa a la inteligencia", clama Rey, que denuncia los efectos nocivos de la polución procedente de El Musel y reivindica más "cooperación". "Hay productos altamente peligrosos que siguen manipulándose. Hace dos años solicité una reunión con la Autoridad Portuaria y no recibí contestación", esgrime.

Domingo Molina, María Leonor Suárez, Miguel de Paz, Josefina Pastur y Tere Melón, en el camino de Arnao. / Ángel González

Son casi dos centenares de vecinos los residentes en El Muselín, donde el camino de Arnao, una de sus vías principales, está pendiente de ensanchar. Allí, frente a la sede vecinal y disfrutando de una soleada mañana, un puñado de vecinos charlan sobre una actualidad marcada por el enésimo revés al vial de Jove. Intercambiaban pareceres que confluyen en un denominador común: el túnel como única alternativa. "Esto último ha sido matador. Llevamos 30 años esperando por algo que estaba preparado, y de buenas a primeras nos dicen que lo pondrán en superficie", lamenta Josefina Pastur, vocal del colectivo vecinal y también componente de la ejecutiva de la Federación de Asociaciones Vecinales de la Zona Urbana (FAV). Para Pastur, que nació en El Muselín, de fructificar el proyecto del Ministerio al aire libre, éste implicaría "más contaminación" porque "el Puerto seguirá funcionando y ampliándose". "Pasarán más camiones a largo plazo", advierte Pastur, que tilda como "una tomadura de pelo" la nueva propuesta ministerial. "Lo que quieren es ganar tiempo para no invertir un euro en Asturias", alega.

"El vial en superficie es una aberración", asevera Sotero Rey, que lleva la voz cantante del malestar del barrio. "Es trasladar la contaminación de Cuatro Caminos a 500 metros. Y cortar Jove por la mitad", sostiene el líder vecinal, que no titubea. "La solución es el soterramiento. Era lo que estaba, entre paréntesis, aprobado, y de la noche a la mañana desapareció esa aprobación", lamenta Sotero Rey, para el que subyace en todo este embrollo "un tema económico". "La diferencia de dinero es abismal", dice sobre las dos propuestas. La incredulidad se apodera del Muselín, tal y como plasma su presidente. "Hace décadas lo primero que se quería era en superficie, el mismo proyecto que nos quieren vender ahora. Lo rechazamos. ¿Y después de 30 años nos dicen que hay que volver al momento en el que se dijo que no?", se pregunta Sotero Rey.

Por la izquierda, Tiki Cardo, Sotero Rey y Obdulia Fraile, frente a la sede vecinal de El Muselín. / Ángel González

Para el secretario vecinal, David Martín, los cambios de rumbo con el vial de Jove obedecen a "un juego de trileros". Así lo define, mordaz. Y también incisivo se muestra para opinar sobre el vial en superficie que está sobre la mesa. "No se puede partir una ciudad que está completa por motivos industriales", proclama el gijonés, que debatía ayer con Domingo Molina, protegido del sol con su sombrero. Son 60 los años que lleva viviendo en El Muselín. Las ha visto de todos los colores. "No me parece lógico lo de la autopista", resume Molina, para el que la opción del túnel era la adecuada. "Bueno, también podría ser por Aboño. ¿No vendría mejor?", cuestiona, mirando a Martín. Molina secunda la percepción de Sotero Rey. A su juicio, la cuestión económica también es fundamental para explicar este varapalo. "¡No hay un duro!", exclama.

Sotero Rey no compra la idea de la inviabilidad del túnel para soportar el tráfico pesado. Cree que hay salidas mejores. "El proyecto pasó los filtros habidos y por haber. Una cosa es que no se pueda hacer y otra que no se quiera pagar. Ese es el problema", recalca el líder vecinal. El sentir en El Muselín es de una profunda decepción, de "ninguneo", apunta David Martín, para el que uno de los déficits de todo el proceso es la falta de comunicación con los afectados directamente por el puerto y la polución en la zona Oeste. "No se cuenta con representantes para definir los planes", pondera el secretario.

Alonso Verdasco y María José López. / Ángel González

El matrimonio formado por María José López y Alonso Verdasco lleva 20 años viviendo en el barrio. Para Verdasco, el chasco con el vial es una muestra más de la desatención al Muselín y al oeste de la ciudad. "Antes aquí había tiendas y kioscos", afirma. "No se puede consentir", afea Josefina Pastur, línea a la que se suma Tere Limón, que roza la indignación por la perenne problemática de la contaminación. "Estamos cansados de toda la porquería. Ya está bien", manifiesta la vecina que, como todos en El Muselín, tiene muy claro que ante esta situación nada ni nadie en el barrio se va a quedar de brazos cruzados.

Suscríbete para seguir leyendo