"De la pandemia no salimos bien parados, somos una sociedad menos empática"

El actor Javier Gutiérrez (Luanco, 1971) pisará mañana las tablas del teatro Jovellanos para poner en escena la comedia "El traje", obra de Juan Cavestany en la que le acompaña como coprotagonista Luis Bermejo. Un trabajo que desde sus primeros aplausos, logrados en Avilés el pasado verano, no ha dejado de recoger dichas por España. Gutiérrez, con dos "Goya" y muchos otros premios en su haber, con una larga y fructífera trayectoria actoral y ahora también como productor, vuelve a su tierra, donde, dice, se siente siempre muy bien recibido.

–¿Qué se encontrará el teatro Jovellanos en "El traje"?

–Es un texto escrito y dirigido por Juan Cavestany que le encargamos hace unos cuantos años. Una obra sobre corrupción política que en aquella época estaba tan de moda. Habla de esa corrupción política y del alma, y es un espectáculo delicioso, por partes desternillante y que transita por la comedia, el drama e incluso el thriller. Lo hemos constatado desde el estreno en Avilés. La obra invita a la reflexión acerca de las cuitas políticas y la polarización. No solo es entretenimiento y divertimento, sino que conciencia.

–¿Cómo ha envejecido el texto?

–A pesar de sufrir una pandemia y crisis económicas, en lugar de perder vigencia ha ganado otras cosas. El tema político queda más relegado. Se habla de la soledad del individuo y de la deshumanización, de lo solos que estamos y de que necesitamos al otro. Recordando esa manida frase de que de la pandemia saldríamos mejor, mi sensación es que no salimos bien parados. Vivimos momentos terribles y ahora somos una sociedad menos empática y más egoísta.

–¿Qué historia cuenta?

–En unos grandes almacenes hay una pelea por un traje entre un empresario y una señora mayor que sufre un golpe. Y un guardia se lleva al hombre para hacerle un interrogatorio en los sótanos. Un guardia que interpreta magistralmente Luis Bermejo.

–¿En qué medida esos grandes almacenes actúan como un espejo de la sociedad?

–El sistema nos ha engañado. Las redes sociales aportan cosas interesantes, pero han venido a enturbiar y ensordecer, a recluirnos en nosotros mismos y a ensimismarnos. Es una forma de engullimiento de ese consumismo voraz que hay.

–¿De qué manera el humor es una llave para la crítica social?

–Es un arma de destrucción masiva. Con la comedia todo entra mucho mejor. Se puede hablar de temas que de otra forma el público recibiría de modo diferente. A través de ella es más sencillo.

–¿Cómo conviven en "El traje" ambas vertientes?

–Además de divertir, dejas en el ambiente un poso que lleva a la reflexión. Muchos espectadores se han acercado para decirnos lo que se han divertido pese a la crudeza de la obra. Es muy español reírse de la desgracia ajena, tiene que ver con nuestra naturaleza. Hacemos humor negro de cualquier cosa.

–En su carrera ha pasado por televisión, cine y teatro. ¿Se decanta?

–Eso es como decidir entre querer más a papá o mamá. Lo importante es que el personaje sea interesante, que aporte, y estar bien rodeado de compañeros. Hay muchos ingredientes para elegir un proyecto. Le debo mucho a la tele, donde me he curtido, aunque estoy educado en el teatro y le tengo un máximo respeto y adoración al escenario. Allí uno aprende los entresijos del oficio porque te mides al público en directo.

–¿A qué proyectos le guarda un especial cariño?

–A casi todo lo que he hecho con Animalario, como "Argelino, servidor de dos amos". Me dio mucha visibilidad. En televisión destacaría "Águila roja", que me dio una inmensa popularidad y un colchón económico que me permitió ser productor de teatro. Me pone las pilas ser parte de la producción. En el cine, "La isla mínima" supuso un salto cualitativo con el que mucha gente de la profesión vio a otro Javier Gutiérrez. Y creo que "Campeones" cambió la mirada de la sociedad hacia las personas con discapacidad.

–¿En qué momento profesional está?

–Este trabajo es hermoso a la par que cruel, ya que la mayor tragedia del oficio es el nivel de paro que hay. Me considero un privilegiado y con ganas de llevar a buen puerto cada trabajo en el que me embarco. Me sigo reconociendo en aquel chaval de 18 años que llegó a Madrid soñando con llenar la nevera subiéndose a un escenario, aunque en mi hoja de ruta no estaba ponerme frente a las cámaras.

–Como asturiano, ¿qué supone para usted actuar aquí?

–Asturias siempre me acoge con los brazos abiertos. El reestreno en Avilés nos ha dado suerte. Siempre vuelvo con ganas porque los asturianos me reciben con expectación y cariño.

