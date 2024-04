El PSOE cede en parte de sus exigencias para alcanzar una declaración institucional sobre el vial de Jove institucional sobre el vial de Jove

Tras haber cedido, en la reunión de la Junta de Portavoces, en aceptar que la propuesta plenaria sobre el vial de Jove incluya una referencia a que el mismo se anunció unos días antes del inicio de la campaña electoral de las pasadas municipales y autonómicas, el grupo municipal del PSOE anunció esta tarde que va a adherirse a la propuesta de IU para crear una comisión de trabajo en el seno del Consejo Social de Gijón en la que se de cabida a vecinos y administraciones, para intentar llegar a un consenso entre todos los grupos municipales. Los socialistas renuncia así a la enmienda que ellos mismos habían presentado para crear esa mesa de trabajo, sin vincularla al Consejo Social.

El PSOE es el único partido que hasta ahora ha rechazado suscribir la proposición elaborada por Foro. Un acuerdo por unanimidad haría que la misma se elevara al rango de declaración institucional del Ayuntamiento. La creación de una mesa de trabajo es la única reclamación que mantiene el PSOE para dar el sí. En la Junta de Portavoces celebrada esta mañana el gobierno local rechazó la petición, argumentando que para eso está el Consejo Social. La de IU trata de ser una solución que contente a todos. Los socialistas sólamente van a plantear una transacional a la enmienda de IU para que también se incluyan en esa comisión de trabajo a sindicatos y organizaciones empresariales.

El PSOE había presentado su propia enmienda una hora después de que el grupo municipal de IU hubiera formulado otra en términos similares aunque no iguales. IU plantea que la mesa de trabajo que pide el PSOE se constituya como una comisión del Pleno del Consejo Social de Gijón, para intentar así compaginar las posturas encontradas, hasta ahora, entre el PSOE y Foro en este asunto: mientras el primero pedía un grupo de trabajo específico, el segundo sostiene que para abordar el asunto ya está el Consejo Social, que lleva en el orden del día de su reunión del próximo día 19 abordar la cuestión del vial de Jove. Ahora el PSOE da por buena la propuesta de IU, propiciando el acercamiento.

El PSOE difundió hoy un comunicado señalando que renunciaba a las modificaciones planteadas en la exposición de motivos de la declaración institucional inicial e indicando que «tendemos la mano al resto de grupos políticos para que haya una única voz y alcanzar un acuerdo. Queremos centrar los esfuerzos en lo que realmente es importante: la búsqueda de una solución definitiva para que el tráfico pesado deje de circular por la zona oeste y conseguir un compromiso claro del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con plazos y financiación del nuevo proyecto», afirmó el portavoz del grupo socialista, Luis Manuel Flórez, «Floro».

Floro añade que «ni el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ni los representantes vecinales de las zonas afectadas forman parte del Consejo Social. Este es el motivo por el que no nos sirve la excusa del gobierno de Carmen Moriyón de que ya existe este órgano para no aceptar nuestra propuesta. No pedimos la creación de un órgano nuevo, pedimos que las vecinas y vecinos sean partícipes en la búsqueda de soluciones y reciban la información de primera mano sin ningún filtro político», afirma.

Desde el PSOE se afirma que tras su proposición, la pelota queda en el tejado del gobierno local gijonés para que pueda salir adelante una declaración institucional por unanimidad.

