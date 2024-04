Santiago Martínez ensalza a las "maestras" contemporáneas

El salón de actos de la antigua Escuela de Comercio acogió en la tarde de ayer la primera de las cinco sesiones del curso "Creadoras en las artes plásticas II", que imparte el profesor de Historia del Arte y crítico de LA NUEVA ESPAÑA Santiago Martínez. A la cita inaugural, que giró en torno al expresionismo abstracto y la abstracción pospictórica, acudieron hasta 120 personas que abarrotaron la sala. "Valoro positivamente que la gente tenga tanto interés por el arte contemporáneo y por acercarse y entender a estas grandes maestras que de alguna manera han quedado olvidadas", agradeció Martínez, que habló sobre las segundas vanguardias y las creadoras de finales del siglo XX.

Tras completar en 2023 la primera edición del ciclo, Martínez comenzó su ponencia realizando una introducción en la que destacó a figuras femeninas como la coleccionista de arte Peggy Guggenheim. "Ella fue un puente entre las primeras y las segundas vanguardias", recalcó Martínez, quien hizo hincapié en que "fue acogiendo a los artistas europeos que se vieron obligados a emigrar a Nueva York por la Segunda Guerra Mundial".

Asimismo, Martínez señaló la importancia que tuvieron durante aquella época el profesor Josef Albers, el pintor Hans Hoffman y la poeta Alice Rahon, quien resultó clave en el paso del surrealismo al expresionismo abstracto.

Este último fue el primer movimiento pictórico sobre el que Martínez puso el foco ayer. Las americanas Lee Krasner, Helen Frankenthaler, Mary Abbott y Joan Mitchell fueron las figuras femeninas sobre las que se centró en este apartado. "Podemos ver los distintos estilos de cada una y sus maneras de entender la abstracción dentro de este tipo de arte gestual, matérico y libre", comentó Martínez, que habló sobre las técnicas de goteo o de "dripping" que utilizaron estas creadoras contemporáneas.

En la segunda parte, Martínez focalizó su discurso en la abstracción pospictórica, donde destacó al crítico de arte Clement Greemberg antes de subrayar las figuras de la artista brasileña Lygia Clark, cofundadora del Movimiento Neoconcreto, y de la pintora y escultura cubana Carmen Herrera. En todo momento, Martínez se sirvió de diapositivas en las que mostró sus creaciones y también vídeos en los que los presentes pudieron visualizar sus métodos de trabajo. "La abstracción pospictórica es más fría, geométrica y plana", definió.

"Creadoras en las artes plásticas II" es un curso que organizan el Servicio de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón, en colaboración con el Centro del Profesorado y de Recursos (CPR Gijón Oriente), a través del que decenas de profesoras asturianas han decidido apuntarse. Muchas de ellas repiten experiencia después de haber estado presentes en la edición anterior. "Fue muy interesante, nos descubrió a muchas artistas que no conocíamos y que es necesario que empecemos a difundir en nuestras clases", ensalzó Camino Gutiérrez, docente en el instituto Víctor García de la Concha de Villaviciosa. "Como esto es la continuidad cronológica me apetecía seguir conociendo a más creadoras", añadió. Otras, como Elena García, tras acudían por primera vez. "Vendré a todas las sesiones. Es una suerte poder asistir a este tipo de formaciones porque no suele haber formación específica de estas ramas", afirmó la docente del IES Roces.

El resto de las sesiones de la segunda edición del ciclo tendrán lugar los días 11, 18, 23 de abril y 9 de mayo. "Nos parece interesantísimo porque los manuales tradicionales de historia del arte reflejan una perspectiva masculina y hay grandes artistas mujeres que han quedado silenciadas por diversos motivos a lo largo de la historia", indicó la jefa del servicio de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento, Adelina Lena, que fue la encargada de presentar a Santiago Martínez junto a Laura Carrascal, asesora del CPR Gijón Oriente.