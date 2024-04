Pablo López repasa una década de carrera en la Laboral: "Estar aquí es especial, no tiene precio, es una locura"

El cantante malagueño Pablo López conquistó ayer a las 1.358 personas que abarrotaron el teatro de la Laboral desde las nueve de la noche para disfrutar con sus canciones. Bastó que una luz tenue iluminara al artista, sentado a su imprescindible piano, para que se escuchara la primera de las múltiples ovaciones que se sucedieron a lo largo de la velada.

Pablo López realizó un repaso a sus diez años de trayectoria . Comenzó cantando "Ella", una de las canciones de "Once historias y un piano", el primer disco que lanzó. Siguió con "Imagina tú", del álbum "Unikornio, once millones de versos después de ti", y más tarde ofreció algunos de sus grandes éxitos, como "El niño" o "El incendio", de "Camino, fuego y libertad". Desde el inicio, López supo convertir al público asistente en una inmenso coro; hasta ese punto demostraron saberse las letras de sus temas a la perfección.

Público esperando ayer el inicio del concierto en la Laboral. / Luisma Murias

Y, aparte de esa interacción permanente con sus fieles, proliferaron los guiños a la ciudad. "Estar aquí es especial y siempre lo ha sido. Tengo mucha suerte. Esto no tiene precio, es una locura", se soltó el cantautor, al que arropó en todo momento una banda de cinco miembros perfectamente sincronizada para aderezar su pop melódico. Por no faltar, no faltaron ni siquiera los elogios al teatro de la Laboral: "Cuando lo vi en Google pensé que lo habían trucado".

La parada en Gijón forma parte de la gira de López para celebrar sus diez años de carrera. Arrancó en Roquetas de Mar el 24 febrero y no será hasta el 15 de junio cuando finalice en Madrid, tras pasar por una veintena de ciudades.

