El PSOE de Gijón y el de Asturias, con algunas opiniones divergentes ante el asunto del vial

Coincidiendo en el objetivo, que es que el Ministerio de Transportes se comprometa a construir un acceso al puerto de El Musel que no cause malestar entre los vecinos de la zona Oeste de Gijón, las posturas que han venido manteniendo el PSOE a nivel regional y local respecto a este asunto no han sido completamente coincidentes, con diferencias notables en el tono cuando estalló el escándalo y con divergencias en los discursos que se siguen escuchando a dirigentes del mismo partido.

Es, por ejemplo, lo que está ocurriendo con una de las justificaciones que ha dado el Ministerio para desechar la construcción del vial de Jove en túnel, la de que el proyecto es inviable técnicamente por poner en riesgo edificios de viviendas y una residencia de ancianos, según un informe esgrimido por el departamento que comanda Óscar Puente. Así, mientras el presidente autonómico y secretario general de la FSA, Adrián Barbón, parece otorgar plena credibilidad a esas explicaciones, hasta el punto de insistir en pedir que se depuren responsabilidades entre quienes previamente habían justificado que la obra podía hacerse –apuntando hacia la demarcación de carreteras en Asturias–, a orillas del Cantábrico los socialistas ponen en duda que el proyecto sea inviable técnicamente aunque tampoco afirman tajantemente que no sea así: "Nosotros no tenemos una posición técnica; cuando nos justifiquen que es inviable técnicamente lo creeremos", señalan fuentes del PSOE de Gijón, que añaden dentro de su escepticismo que "si se hizo un túnel por debajo del Canal de la Mancha...".

Otro matiz entre los compañeros de partido es en lo relativo a la creación de grupos de trabajo ad hoc sobre el vial de Jove, algo que el presidente autonómico rechazó en su ámbito, señalando que para eso ya existe la Alianza por las Infraestructuras, mientras que en el caso del PSOE de Gijón fue su caballo de batalla ante la propuesta de declaración institucional del Ayuntamiento formulada por el gobierno local.

Otra divergencia se vio en el tono empleado al día siguiente de que el Secretario de Estado de Transportes echara el jarro de agua fría sobre Gijón. Mientas el secretario local del PSOE, Monchu García, cargó sin miramientos contra el Ministerio de Transportes, Barbón fue mesurado en sus críticas señalando que tenía la certeza de que el dinero del túnel que no se va a hacer se destinará a Gijón.

