"No aceptamos el vial de Jove al aire libre; si hace falta nos encadenaremos al Ministerio"

A Jesús Martínez Salvador (Gijón, 1985) le tocó vivir en primera persona el fiasco del vial de Jove. El portavoz del Gobierno local y presidente de Foro Gijón acudió al Ministerio de Transportes con la alcaldesa, Carmen Moriyón, cuando se les comunicó que el proyecto del túnel era técnicamente imposible y que el plan para sacar el tráfico pesado de la zona oeste volvía a la casilla de salida. Asegura que el Ayuntamiento peleará con uñas y dientes para que el Gobierno central acabe dando una solución a este problema histórico para la ciudad.

–Los vecinos manifestaban el viernes su descontento por la falta de entendimiento en la corporación para aprobar una declaración institucional sobre el vial. ¿Qué se les puede decir?

–Que claro que les entiendo. Y estoy completamente de acuerdo con ellos.

Gijón quiere una solución y la quiere ya, y ahí es evidente quién está poniendo problemas. Cinco partidos hemos puesto de nuestra parte para sacar adelante la declaración institucional que piden los vecinos. Solo uno se ha negado a adherirse: el PSOE. Con esa actitud es todo mucho más complicado.

El PSOE generó un problema y está siendo la principal traba a la hora de generar una solución. Les pedimos que reflexionen y que se unan de una vez por todas al frente común en el que ya estamos el resto. La ciudad lo necesita.

–Uno de los reproches del PSOE a Foro es que dicen que la primera reacción de la Alcaldesa tras el revés en el Ministerio fue demasiado tibia.

–Yo estaba en Madrid, acompañando a la Alcaldesa en el Ministerio. Desde un primer momento transmitimos al Ministerio que el vial al aire libre nunca podía ser la solución. Y no hay más que ver las declaraciones de Carmen tras la reunión: dijo que va a estar cada tres meses en el Ministerio, que va a estar con los vecinos, que va a salir con ellos a la calle... El PSOE sabe que la culpa es de su partido y esto no es más que una maniobra de distracción. Saben que la alcaldesa está comprometida al 100% con el asunto y con las reivindicaciones.

–Como medida urgente, algunos vecinos han propuesto que, mientras se encuentra una solución, se desvíen todos los tráficos por Aboño. Incluso también se ha hablado de estudiar un nuevo trazado hacia esa zona.

–Evidentemente hay que hacer un estudio de todas las alternativas posibles para luego elegir la mejor; y esas alternativas tienen que venir después de un análisis riguroso y técnico. Pero ha de ser eso, técnico. Cuando los políticos se meten a tomar decisiones que no les competen, y dicen a los técnicos cómo tienen que hacer su trabajo, es cuando pasan cosas como la del vial de Jove.

–¿El Ayuntamiento va a hacer alguna propuesta de alternativa al vial al aire libre?

–Como primer paso hemos encargado un estudio al Colegio Oficial de Ingenieros, Canales y Puertos para que analice qué es lo que ha pasado con ese proyecto fallido, cómo se podría solucionar y qué posibilidades pueden existir para canalizar el tráfico pesado hacia El Musel sin que haya contaminación. Por ahora no hemos recibido las conclusiones.

–¿Es optimista sobre un posible cambio de criterio del Ministerio de Transportes? ¿Cree que escucharán a los vecinos y al Ayuntamiento de Gijón?

–No barajamos otra opción. El Ayuntamiento no va a consentir, de ninguna manera, que se haga un vial de Jove en superficie. Iremos a Madrid las veces que haga falta, y si tenemos que encadenarnos a las puertas del Ministerio, nos encadenaremos.

–¿Cree que también harán falta viajes a Madrid para sacar adelante el plan de vías, otra de las deudas históricas con Gijón?

–Es pronto para aventurarlo. Probablemente no se va a licitar nada de obra hasta 2026 o 2027, y es complicado saberlo. Lo que sí tenemos claro es que no vamos a permitir ningún tipo de retraso. Y no hablamos solo de la estación, también de otro gran proyecto de Gijón que lleva años estancado, como es el de prolongar el túnel del metrotrén hasta Cabueñes.

–Tienen consejo de Gijón al Norte este mismo mes.

–Todavía no hay convocatoria oficial, pero sí, creemos que será el 29 de abril. Allí vamos a presentar el proyecto de eliminación del viaducto de Carlos Marx, que es una infraestructura inútil, porque ya no tiene ninguna barrera que sortear, y queremos que sea sustituido por una gran rotonda ovalada, que permitirá dar continuidad tanto peatonal como a vehículos a esa zona con el centro de la ciudad, Poniente o el puerto deportivo. También el adecentamiento de la parcela de Moreda para su urbanización, generando así un espacio homólogo al Solarón. Estas actuaciones pueden ir adelantándose.

–¿Presentarán el proyecto de urbanización del Solarón?

–Sí. Queremos un proyecto como el que presentamos en campaña electoral. Aspiramos a un modelo en el que se cree un gran parque en el "solarón", que será el mayo de la ciudad tras los Pericones e Isabel la Católica, y donde habrá edificios de muy pocas alturas. Queremos huir de las grandes torres, en consonancia con el entorno en el que está.

–Otro asunto que ha dado mucho que hablar a pie de calle en los últimos meses ha sido el proyecto mundialista. ¿Habrá reforma de El Molinón?

–Estamos realizando un trabajo riguroso para analizar todas las necesidad que tiene el estadio. Hay cuestiones que son de mantenimiento y competen al Sporting, y cuestiones estructurales que competen al Ayuntamiento. Además, en ese estudio examinaremos lo que El Molinón necesita para ser un estadio moderno, como todos queremos que sea, pero siempre respetando la historia del estadio, que no se puede mover de su sitio. Otro aspecto que hay que respetar son los usos comerciales que existen, ya que son unos usos que permitieron ejecutar esa reforma en su momento y que van a estar vivos hasta 2050.

–Cada vez que el Sporting juega en casa arrecian las críticas contra el Ayuntamiento por las goteras y desperfectos del estadio a través de las redes sociales.

–Es que, por ejemplo, el tema de las goteras, que son mantenimiento y conservación, no son competencia del Ayuntamiento, lo son del Real Sporting de Gijón. El Ayuntamiento actúa sobre la estructura. Ahora nuestra idea es trabajar también ahí, porque no nos consta que en los últimos cuatro años se haya hecho ningún trabajo en esa línea.

–¿Le han transmitido a los dueños del Sporting la necesidad de abordar esos trabajos?

–La intención que tenemos es, una vez finalizada la temporada, y cuando ya tengamos también ese estudio, podamos sentarnos con el club y, evidentemente, instarles a que ejecuten esas labores.

–¿Qué les parece el proyecto de reforma que ha presentado el PSOE, más económico que el que ofrecía el club y compatible con la candidatura mundialista?

–Sobre ocurrencias la verdad es que no tenemos valoración.

–¿Han hablando con Orlegi después de la crisis de la firma del protocolo FIFA? ¿Les han presentado algún tipo de proyecto económico para la candidatura mundialista?

–Creo que ya ha pasado el tiempo suficiente como para que el Ayuntamiento hubiese recibido algún plan de financiación que permitiese acometer ese proyecto. Pasado ese tiempo, el proyecto se da por abandonado por parte del Ayuntamiento, que ahora está centrado en conocer cuáles son las necesidades de El Molinón.

–¿Cómo es la relación con el club?

–Normal.

–¿Han hablado en las últimas semanas?

–No ha habido conversaciones porque no ha habido lugar para tener ninguna. Si hubiese habido algún asunto sobre el que conversar, pues lo habríamos hecho.

–El proyecto que sí parece ir viento en popa es el de Naval Azul. ¿Cómo van las negociaciones con Pymar para adquirir el 40% restante de los terrenos?

–Estamos en ello. Yo creo que en las próximas semanas podremos tener un encuentro donde se podrán evaluar las tasaciones que se hacen de esa parcela para llegar a un acuerdo, al que seguro que llegaremos.

–¿Pymar ya ha presentado su tasación?

–Todavía no, pero se ve buena predisposición por su parte. Ellos, como nos transmitieron desde un primer momento, no tienen ningún interés en mantener esos terrenos, con lo cual todo hace indicar que muy pronto ambas parcelas serán de propiedad municipal.

–En el próximo Pleno se aprobará la modificación presupuestaria para adquirir los terrenos de la Autoridad Portuaria. Dijeron que querían lanzar el plan especial en cuanto se ejecutase la compra. ¿Cómo va la gestión?

–Es una pieza muy importante del desarrollo urbanístico y tenemos que pensarlo muy bien. Ese documento no se puede elaborar en 15 días. Uno de los muchos aspectos que determinará es la edificabilidad. Queremos que sean edificios que no rompan la visión del mar, y que puedan asemejarse, quizás, a los edificios de los barcos que ya hay en la zona.

–¿Se va a apurar al máximo la edificabilidad?

–Evidentemente intentaremos materializar los metros cuadrados que nos permite el plan, porque más metros cuadrados serán más empleo. Además, la superficie que permite el plan para ello no es desmesurada. Va a ser un espacio muy abierto.

–¿Ha habido ya interés por parte de alguna empresa en asentarse en el futuro polo empresarial?

–Sabemos que va a ser un lugar muy atractivo, porque muy pocas ciudades pueden ofrecer un entorno como ese, siendo además tan céntrico. Porque además, queramos o no, con ese desarrollo, con el del plan de vías y el del Solarón, el centro de Gijón va a girar hacia allí. Estamos convencidos de que vamos a tener problemas para abastecer toda la demanda de ocupación que va a haber en Naval Azul. Como también pasará en la ampliación del Parque Tecnológico.

–¿Empezarán esas obras de ampliación este mismo año?

–Este año vamos a ver ya máquinas trabajando allí para dejarlo todo urbanizado y en perfecto estado para que ese suelo pueda ser comercializado. Y en ese sentido, también, sabemos a ciencia cierta que hay interés de empresas por asentarse.

–En una entrevista concedida a este periódico, el Gerente de la EMA dijo que "malo sería que la empresa tuviera que pasar por dificultades económicos cuando es un monopolio". Finalmente cerró el pasado ejercicio con pérdidas de 1,5 millones.

–Se trata de una situación extraña y rocambolesca. El ejercicio se cerró en pérdidas, en parte porque se pagó un impuesto municipal (de un millón de euros, aproximadamente) que ni el gerente ni yo conocíamos y que era de 2020.

–¿Y por qué no se había pagado antes?

–El porqué debería responderlo la anterior presidenta de la EMA que, además, era la misma persona que ostentaba la concejalía que liquidaba esas tasas.

–¿Se va a hacer algo para evitar que se siga pagando año tras año?

–Sí, estudiaremos fórmulas. Recuperar el pago de la tasa de 2020 ya será difícil, pero intentaremos no tener que abonarla en el futuro. También haremos que la EMA deje de hacer obras que no son de su competencia. Así, cuando las haga, esas obras se podrán amortizar como inversión, no como gasto. Por supuesto, también haremos inversiones.

–Prosiga.

–Además de culminar obras de extensión de la red de saneamiento en parroquias de la zona rural, también estamos empezando importantes obras de mejora de la traída de Caleao, que es la que gran parte de los gijoneses consumimos, y que viene de una conducción muy antigua que requiere mejoras. También hemos aspiramos a unos fondos europeos para digitalizar toda la red. Es un proyecto muy importante, ya que nos ayudaría a detectar cualquier tipo de ineficiencia y atajarla en poco tiempo, lo que nos ofrecerá un ahorro de costes y recursos importantes.

–¿Cómo está la relación con el PP, sus socios de gobierno?

–Hay una relación de perfecto trabajo en equipo. Somos partidos que tienen proyectos diferentes, pero sabemos que Gijón está por encima de todo y que debemos trabajar unidos, y creo que es lo que estamos haciendo.

–Pero a finales del año pasado tuvieron algunos roces importantes.

–Es la primera vez que tanto los concejales del PP como los de foro formábamos parte de un gobierno de coalición. Y, evidentemente, cuando dos partidos gobiernan juntos hay tensiones, como también las hay dentro de un mismo partido cuando gobierno en solitario, porque todo el mundo quiere los máximos recursos para sus concejalías, más personal... Pero en este caso hemos sido capaces de ser generosos.

–Quien sí es más crítico con esa coalición es el presidente del PP gijonés, Pablo González. Los populares tendrán en unos meses su congreso local. ¿Gustaría en Foro que Ángela Pumariega fuese la presidenta?

–Tenemos un respeto escrupuloso por los procesos que organizan los diferentes partidos, y no me compete a mí valorarlo ni tengo intención de hacerlo. Lo que yo deseo es que al Partido Popular le vayan bien las cosas porque son nuestros socios de gobierno.

–¿Cómo ve al principal partido de la oposición, el PSOE?

–Creo que está totalmente desnortado. Es un partido que todavía no ha asumido que ya no gobierna en Gijón. Viven anclados en los 90 y siguen pensando en una forma de gobernar de otro siglo. Viven en una improvisación constante.

