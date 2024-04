Alejandro Farpón, nuevo coordinador local: "IU está liderando la alternativa al gobierno de derechas en Gijón"

Alejandro Farpón Miragaya (Gijón, 1989) es el jefe de estudios del colegio Pumarín y será el nuevo coordinador local de Izquierda Unidad Xixón, tras la asamblea del próximo 19 de abril.

–¿Cómo se gestó su llegada al cargo?

–Primero se gesta con la candidatura a las municipales, un proyecto de ciudad. Tras las elecciones, con una coordinación interina, un grupo de personas empezamos a trabajar para dar continuidad a ese camino. En ese proceso hay compañeros y compañeras que me lo van dejando caer. Tenía, al principio, lógicas reticencias, pero mi concepto de militancia es estar a disposición dentro de las posibilidades de cada uno y además el proyecto político es muy ilusionante.

–¿Se busca dar continuidad al trabajo de los concejales Javier Suárez Llana y Noelia Ordieres?

–Por supuesto. Es dar continuidad a un trabajo que no empezó en mayo, sino en la campaña electoral. Se dio un relevo para seguir un proyecto que viene de largo. Hay que trasladar eso a la organización. Continuar con el proyecto político, con caras nuevas y gente joven. Entre esas caras están, por ejemplo, Claudia Fernández Ortiz o Rodrigo Díaz.

–¿Qué retos tienen?

–El objetivo fundamental es que la organización esté en la línea de trabajo del grupo municipal, que lidera la alternativa, la oposición al gobierno de derechas. Eso no lo pueden hacer solo dos personas. Hace falta una organización al lado y detrás para trabajar en un modelo que, de aquí a tres años, pueda ser alternativa a la derecha.

–Ahonde más en el proyecto de IU.

–La vivienda es un reto. El acceso a ella, especialmente para los jóvenes, es cada vez más difícil. Eso lastra aspectos relacionados con la salud mental o la incorporación a la vida adulta. Se debe atajar y ser una prioridad. Estamos también en un contexto de emergencia climática, que se trata desde una banalidad preocupante. Hay que adaptar la ciudad a las nuevas condiciones climatológicas y medioambientales y eso implica la movilidad y todas las infraestructuras relacionadas con disminuir el tráfico, especialmente el de mercancías.

–Prosiga.

–Gijón fue y es una ciudad con muchos y buenos servicios públicos, pero necesitan una modernización. Se cayó el Rey Pelayo y ahí sigue. Los comedores escolares cada vez reciben más críticas y hay que abordar un cambio. El desarrollo económico es otra de las claves. Hay que apostar por la industria, que da trabajo de calidad y estable. Pero debe ser limpia, relacionada con la industria azul, verde, las nuevas tecnologías y la cultura.

–Han sumado mucha gente joven. ¿Temen una desconexión con los veteranos?

–No, eso no puede ocurrir. Vamos a coger el testigo que nos dejan ellos. Los jóvenes estamos por su trabajo. Empecé a militar en 2014, cuando a lo mejor había otras fuerzas en la izquierda más apetecibles, y lo hice por respeto a este trabajo. Vamos a continuar su proyecto, desde el respeto y contando con ellos. En la coordinadora va estar Jeremías Dos Santos o "El Andaricu" –José Luis Fernández–, que tienen muchos años de militancia. Tenemos el aval de "Churruca" –el exconcejal Jesús Montes–, Aurelio Martín o Jorge Espina. No hay ruptura, sino continuidad incorporando una nueva generación.

–¿Se ven como la alternativa de izquierdas, por delante del PSOE?

–Sin ninguna duda, lo somos. Nuestro modelo de ciudad es bastante claro. Apostamos por una ciudad más amable y vivible, y trabajando en aspectos concretos como el empleo, la vivienda o la movilidad sostenible. Nuestro modelo es claro y nítido, no lo hemos cambiado según sopla el viento. Con ello y con el trabajo del grupo municipal nos estamos ganando ser esa alternativa de izquierdas.

–¿Cómo valora el primer año del gobierno local?

–Marcado por la entrada de la extrema derecha, que es algo triste para la ciudad. Y luego, marcada por la continuidad de esa extrema derecha, pero en formato tránsfuga. Eso no es solo triste para la ciudad, sino ignominioso para las instituciones. La sensación, a partir de ahí, es que hay dos partidos gobernando, con poca coordinación entre ellos, y que se instalan ya no solo en el inmovilismo, sino en el retroceso.

–¿Y a la oposición?

–Tenemos un profundo respeto a todas las organizaciones... pero cuando hablamos del PSOE, ¿de qué partido hablamos? Hay tantos PSOE como concejales. Creo que están buscando su sitio y tienen una carencia, que es no tener un proyecto claro de ciudad. Hasta que no resuelvan esos problemas va a ser difícil que puedan ejercer como oposición. Con Podemos hay buena sintonía. No solo ideológica, sino también personal con Olaya Suárez. Sin embargo, es un partido que atraviesa una situación muy difícil y eso le va a dificultar hacer una oposición efectiva.

