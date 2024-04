De aula en aula: Diversión de matrícula en el colegio Montevil

En el colegio Montevil, aburrirse en los recreos no es una opción. El proyecto de patios activos desarrollado por el centro lo acredita. Las propuestas de ocio para que el alumnado desconecte entre las clases sobresale por su variedad. Si se quiere soltar adrenalina, partido de "piésbol" y a sudar. Si, por el contrario, los escolares prefieren relajarse, pueden retarse al ajedrez. La iniciativa también nace para otorgar a los críos con necesidades educativas especiales alternativas que no les incomoden. La biblioteca es uno de los espacios de referencia. "Está abierta de lunes a jueves para quien no quiera el ruido del patio, es un lugar con menos estímulos sensoriales", explica Raquel Pérez, jefa de estudios del colegio Montevil. Allí se enfrentan habitualmente al ajedrez Mateo Peña y Héctor Pérez. "Me encanta jugar", asegura Peña, con algo más de experiencia sobre el tablero que su rival.

Al aire libre, el "piésbol" le ha ido comiendo terreno al fútbol. En los equipos, con alumnos de diferentes cursos, el número de niños y niñas es el mismo. "La zona del fútbol estaba muy masificada y ahora hay más paz y tranquilidad", sostiene Raquel Pérez, que ensalza que "mejoró la convivencia" a raíz de la puesta en marcha del proyecto ya que los escolares "están más dispersos" al distribuirse el patio por zonas.

En Educación Infantil, las paredes se han transformado en pizarras para que los más pequeños den rienda suelta a su creatividad. Ejemplo de ello son Dani Suárez, Enzo Sánchez y Raisa Rahman, encantados con empuñar la tiza en los recreos y dibujar lo que les venga en gana. El Montevil promueve también el "desarrollo" de talentos. Héctor Saldaña, por ejemplo, se anima con trucos en el "rincón de magia" y Killa Alejandra Espinoza se convierte en docente de excepción en el taller de dibujo. Los asistentes son sus propios compañeros. "Disfruto enseñándoles y que aprendan conmigo", indica Espinoza, una experta en la técnica del sombreado, que es "bonita y fácil", comenta.

La hora del recreo se recibe con júbilo en el colegio. En vez de sonar un timbre como tal, lo hace una canción, momento que marca el inicio del divertimento para el alumnado. Cada uno disfruta a su forma y recarga pilas para volver al pupitre. De eso van los patios activos. "Las familias están muy contentas porque es otra manera de ver el descanso. No todos aprovechan el tiempo libre igual", subraya Raquel Pérez, que adelanta que, para el próximo curso, se le pedirá la opinión a los escolares para que hagan sus propuestas de lo que les gustaría hacer en el patio. La radio apunta a encenderse, sin ir más lejos. De hecho, en los partidos de "piésbol", un alumno o profesor acostumbra a retransmitir la acción a través de un altavoz. Un calendario sirve de ayuda para organizar las actividades en el colegio Montevil, un centro en el que pasárselo en grande no es una asignatura pendiente.

