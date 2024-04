Una declaración institucional en el aire

La margarita de la declaración institucional contra el vial de Jove se va quedando sin hojas. A falta de 48 horas para el Pleno, el PSOE no aclara, al menos de manera pública, si facilitará una declaración institucional o si, por el contrario, habrá que recurrir a la fórmula de la proposición de pleno –con su debate– para que la corporación emita un manifiesto para exigir al Ministerio de Transportes una solución para sacar el tráfico pesado de la zona oeste de la ciudad.

Desde el PSOE se remitían ayer a las últimas novedades anunciadas al ser preguntados por la posible aceptación. Estas son que se sumarán a la enmienda que IU presentará a la proposición de Pleno promovida por el gobierno local que también fue firmada por Vox, Podemos, y el propio IU. ¿Y qué dice esa enmienda? Que además de exigir ese compromiso de solucionar los problemas con el tráfico pesado en la zona oeste, también se cree una comisión de trabajo en el seno del Consejo Social de Gijón en la que se dé cabida a vecinos y administraciones.

Foro ya anunció que no aceptará la enmienda, pero ha hecho público su compromiso de incorporar a vecinos y administraciones al consejo social, que se constituirá el día 19 de este mes. Entienden que con eso es suficiente. También los otros grupos del Pleno, pero en el PSOE no se fían. Los socialistas también aseguraron que no se daban por enterados de la "oferta" y en Foro aseguran que no piensan llamar al PSOE para contárselo. Mientras, los vecinos se tiran de los pelos y exigen unidad en forma de una declaración institucional que se podría incluir en el Pleno hasta poco antes de su comienzo, algo que está en manos del PSOE.

