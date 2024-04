Moreda se rebela ante un "problema de ciudad"

Sobre una mesa de la cafetería Parque del Mar, en Moreda, reposa un periódico de LA NUEVA ESPAÑA de hace varios días. En sus páginas, Remedios Álvarez trata de encontrar una fotografía en la que aparece su nieto. Frente a ella, su marido, Félix Romero, quien fuera presidente vecinal del barrio. Como tal, conoce al dedillo cada episodio por el que ha transitado el proyecto del vial de Jove. "He estado en reuniones, concentraciones y manifestaciones", afirma Romero, que se vio venir la decepción antes de que el Ministerio de Transportes alegara complejidades técnicas que impedían apostar por un túnel. "Yo ya decía que no se haría nunca", afirma Félix Romero. Remedios Álvarez lamenta la polución que sufre la zona oeste. "Hay polvo en ventanas y en el ambiente", comenta la vecina, a la que le parece "fatal" la propuesta de un vial en superficie.

El problema de la contaminación genera en Moreda un hastío que se ha visto agudizado por la última decisión ministerial. Carmen González y Ángeles Pollo vacilan antes de reflejar su opinión, pero no pueden resistirse. "Es una tomadura de pelo porque se lleva con este tema muchísimos años", señala Pollo, que esgrime que el entorno de Cuatro Caminos y la zona en la que se plantea el vial está "tremendamente castigada por el tráfico y la contaminación". A su juicio, el aspecto económico ha tenido un peso crucial para justificar el cambio de rumbo en el plan de la infraestructura. "Lo que se propone ahora no tiene mucha base. Me extraña que, en un proyecto con todos los estudios, no se dieran cuenta de que podría tener repercusión para las viviendas", subraya Pollo, que asevera que la problemática de la contaminación en el oeste gijonés es "cada vez más grave".

"Lo puedo constatar", dice Carmen González, que lamenta el "olor a ceniza" que impera en la zona. "Y a benceno", apostilla Charo Blanco, líder vecinal de Moreda desde 2019 y que también lleva la Vocalía de la Mujer en el barrio y de la Federación de Asociaciones Vecinales de la Zona Urbana (FAV). Para Blanco, la preocupación por la contaminación no atañe solamente al oeste. "Con el cambio climático es un problema de ciudad", remarca Blanco, que considera "lamentable que el coste de la salud de todos no tenga un peso en los políticos que están supuestamente defendiéndonos". También dice la presidenta vecinal de Moreda que la Autoridad Portuaria debe tomar la iniciativa. "Es opaca y no explica las intenciones de sus planes. Hay que saber sus necesidades reales para adecuar la solución, no vaya a ser que se haga una obra que en diez años quede pequeña y ridícula", asegura.

La líder vecinal también tira de humor para sobrellevar el chasco. "Gijón es la ciudad de las cosas inacabadas. Sería un puntazo hacer un museo de todas las maquetas y planos de lo que nunca se llevó a cabo", sostiene. Juan Pablo Franco, vicepresidente del colectivo vecinal, percibe la situación de modo similar. "Nos vemos abocados a que un proyecto como el del vial se venga abajo, no hay intencionalidad política", destaca Franco, que opina que "se está mandando un globo sonda a los ciudadanos para que discutamos". En ese sentido, considera Franco que la Administración "está cómoda con que los camiones pasen por Príncipe de Asturias", una coyuntura que "no es asumible" para que los vecinos del entorno tengan una "vida sana". Franco aboga por "un compromiso firme" desde la esfera política y sobre cómo debe ser la infraestructura, traspasando la responsabilidad a los técnicos. "Los ciudadanos no tenemos que dar ideas", resalta.

Cuando a Pedro Timón se le menta el vial de Jove, resopla. Califica como "una vergüenza" el retraso en la materialización del proyecto y, en especial, las modificaciones en torno a su fisionomía. "Hay una inutilidad por parte del Ministerio y ahora se quiere arreglar de mala manera", indica Timón, al que la alternativa de Aboño tampoco le convence. "Es normal que el alcalde de Carreño diga lo que dice, oponiéndose a que se derive a su concejo todo el tráfico", manifiesta. El soterramiento, cree Timón, es la única vía conveniente para salir del atolladero. Y para retomar esa posibilidad, insta a que los vecinos de la zona oeste "hagan fuerza". Paseando con sus nietos Izan y Álex Gómez, Jeremías Dos Santos se irrita al hablar del vial. "No es de recibo que vengan con un planteamiento distinto del que en su momento se había acordado", proclama, que denuncia que el oeste es una zona "denigrada en materia medioambiental". ¿Qué reivindica Jeremías Dos Santos? Primero, "un acuerdo político en Gijón para movilizarse en contra de la actitud del Ministerio". Claro y conciso. Y también refrescar la memoria para que la lucha popular de la década de los noventa no sea en balde. "Es impresentable que tengamos que retroceder 30 años", asevera. José Manuel Rodríguez, a su lado, no se corta al tildar de "fraude" el plan. "Simplemente es cambiar el problema de sitio", añade sobre el boceto del vial en superficie.

Florentino Trapiello, a pie de barra, reflexiona. "Si se puede hacer un túnel bajo el canal de la Mancha, ¿no se pueden hacer 2 km en Jove? Hay que poner los medios suficientes", cuestiona. Trapiello "no entiende" cómo la gente de Cuatro Caminos "no ha cortado la calle" ante los miles de camiones que circulan diariamente. "Es terrible, un infierno", enuncia. "Un sinvivir", agrega Avelino Espinedo, sensación compartida en Moreda, al que le carcome la frustración por un proyecto que no avanza.

