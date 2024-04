Moriyón, sobre el vial de Jove: “La solución le corresponde al Ministerio de Transportes y hay que buscarla ya”

“La solución le corresponde al Ministerio de Transportes. El tráfico de mil camiones de media al día que entran y salen por La Calzada hay que eliminar, tiene que desaparecer. Hay que buscar soluciones ya”. Así de clara se pronunció este lunes la alcaldesa de Gijón, la forista Carmen Moriyón, sobre la situación generada tras el varapalo con el proyecto del vial de Jove, un fiasco que ha llevado a la movilización ciudadana para lograr alternativas. “Lo que no se va a admitir, porque siempre hemos estado con los vecinos, es un vial en superficie. Eso n lo vamos a aceptar”, zanjó la regidora.

En declaraciones a “Onda Cero”, Moriyón recordó que Gijón lleva “desde el siglo pasado” sin que se encuentre una solución a todo el tráfico de camiones pesado que entra y sale de El Musel por “el centro de La Calzada”. “Tenemos muy claro que esto le compete al Ministerio de Transportes. El Ayuntamiento no tiene capacidad para decidir, quien debe solucionar los accesos es El Ministerio”, señaló la Alcaldesa, quien está a la espera de tener noticias o bien del Ministerio o bien del Gobierno regional liderado por Adrián Barbón, al que pidió su mediación para encontrar soluciones. “El día 27 salieron dos cartas por escrito al Secretario de Estado de Transportes y a Barbón, advirtieron que eso no era admisible. A la mayor brevedad posible esperamos tener una reunión con el Ministro, con el secretario, con los técnicos… con quien proceda… para buscar soluciones que acepten los vecinos. Y tiene que ser este año”, aportó la Alcaldesa, que reconoció que le gustaría que “todo fuera más deprisa, porque ya estamos a día 8”.

Moriyón también hizo referencia a la declaración institucional impulsada por el gobierno local, y para la que el PSOE puso reticencias durante la semana pasada, aunque este lunes su secretario general, Monchu García, desveló que, finalmente, se iban a sumar. “Son claves políticas. Cada uno sabrá por qué las maneja o qué rédito busca. Aquí, yo soy alcaldesa de Gijón y mi voz es única con los vecinos”, explicó, negado, además, que esto se tratase de un “y tú más” con los socialistas. “Me niego. Esto no es un y tú más. Esto es que para buscar soluciones hay que contextualizar las cosas. Y hay que explicarle a la ciudadanía por qué fracasó esta licitación. Porque la licitación se hizo en el marco de una campaña electoral autonómica y municipal que interesaba traer una ministra socialista a la zona oeste para decir que esa obra se iba a licitar. Y eso fue un engaño. Y hay que partir de ahí. Y cuando eso se reconozca, el PSOE de Gijón estará más legitimado para hacer todas esas reivindicaciones que hace. Lo que no podemos admitir es que quien originó el problema trate en ponerse ahora en primera fila para buscar soluciones”, defendió la Alcaldesa.

Entre otras críticas a los socialistas, Moriyón les acusó de querer “meter el agua en el Ayuntamiento”. “Están confundiendo a la opinión pública diciendo que la Alcaldesa si quiere lo puede solucionar, porque eso no es verdad. Pido que admitan que eso fue una cosa para una campaña electoral, muy burda, y que a quien hay que instar es al Ministerio de Transportes”, señaló. Si ahora, a toro pasado ya me doy cuenta a lo que me llevaron a esa reunión a Madrid, me lo habían advertido y no lo quería creer. No dudo de la palabra del presidente ni del consejero, pero me llegan muchas informaciones sobre que eso era conocido por el Gobierno de Asturias desde hacía un mes. No hago caso ni a unos ni a otros, yo donde estén los intereses de Gijón, ahí los voy a defender, iré las veces que haga falta a Madrid, pero también quiero que se entienda mi contexto”, reflexionó.