Ovación final a La Taberna del Piano: "Es el premio a una vida"

Suena a todo volumen por los altavoces de la finca El Duque una versión techno del clásico italiano "Sarà perché ti amo", mientras los cerca de 400 invitados comienzan a botar y a agitar un pañuelo azul clarito para saludar a un taxi que acaba de entrar en el recinto. Dentro van José Moirón y Maite Sanz, los antiguos dueños de La Taberna del Piano, recientemente jubilados, con un antifaz que les impide ver lo que tienen ante sus ojos. Que no es otra cosa que un fiestón, una despedida por la puerta grande, de masas, con más de 400 personas coreando su nombre. "Esto es el premio a toda una vida", dijeron.

Y lo dijeron con un hilo de voz Moirón y Sanz, porque nada más quitarse la prenda que cubría sus pupilas no pudieron por menos que echarse a llorar. La emoción les embargó y les desbordó, como habían desborbado los invitados a la fiesta una hora antes la finca El Duque. La cita fue tan grande que, incluso, las nietas de los dueños de este mítico local del paseo del Muro tuvieron que llegar un registro de asistencia de varios folios. La cita salió a las mil maravillas. El secreto, pese a ser uno a voces, no llegó a los oídos de los protagonistas. Aunque por poco. Ellos se creían que venían a una comida entre amigos. Y en cierta manera no les mintieron, porque a todos los presentes les une una relación de muchos años.

De muchos años y de muchos placeres culinarios. Moirón y Sanz colgaron el delantal blanco hace pocas semanas, a mitad de marzo. Traspasaron, por jubilación, su negocio abierto en 1990 frente a la escalera "dos" del paseo del Muro. "Esta fiesta es una alegría inmensa. Ahora veo a todos los amigos que tengo", comentó Moirón, al que la voz se le quebraba.

Los responsables de que la cita saliera bien fueron los hijos de la pareja y también varios de sus nietos. Noa Chicharro fue una de las encargadas de velar por la intendencia. "Nos llevó mucho tiempo prepararlo. Al final tuvimos que organizar a 400 personas. Nos costó lo suyo guardar el secreto", rió la joven. "Es una pasada esto. Se han emocionado mucho. No lo hubiera imaginado mejor", contó, por su parte, Adán Chicharro, otro de los nietos. La tarde duró muchas horas pero se hizo corta para los antiguos dueños del restaurante. La música terminó de sonar con el ocaso. Pero está claro que La Taberna del Piano ha compuesto una sinfonía inolvidable.