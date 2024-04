El Lauredal, "el punto cero" de la contaminación

El restaurante Tírate al Matu es un lugar de referencia en El Lauredal. También de la zona oeste. En su interior, de hecho, se celebró una asamblea abierta para definir el rumbo a tomar por el entorno vecinal tras el fiasco por el vial de Jove. Ayer, el proyecto salía a colación entre sorbo y sorbo de café mientras la lluvia arreciaba fuera. Luisa Suárez, propietaria ya jubilada del local, leía tranquilamente una revista. Tajante, su postura respecto a la propuesta de desarrollar una autovía al aire libre no ofrece dudas. "El tráfico no debe pasar por aquí, no puede ser", afirma Suárez, que espera que exista una "solución".

Más categórica se muestra la hija de Suárez, María Luisa Martínez, quien lleva las riendas del negocio junto a su marido, Benjamín Méndez. "El Lauredal es el punto cero y es inaceptable que el vial vaya en superficie", asevera Martínez, que confiesa que, de prosperar el plan del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, "tendremos que marchar de aquí por salud y por los ruidos". Le hierve la sangre a la hostelera con el camino que ha adquirido el proyecto. Para ella, realizar el vial en superficie supone incrementar la polución en la zona, un coste que se niega aceptar. "Hay un problema serio", remarca Martínez, que apunta que incluso algunas mascotas del barrio adolecen de dificultades respiratorias.

María Luisa Martínez lamenta la "desidia" de la Administración central respecto al oeste gijonés y reivindica la imperecedera problemática que padece la zona a nivel de contaminación. "Hay alarma social cuando el carbón llega a la playa, pero aquí lo tenemos a diario", señala Martínez. En Tírate al Matu, esgrime, hay que volcarse con labores de limpieza, sobre todo en las terrazas. "Hay un gasto terrible", sostiene. Concuerda, eso sí, con muchos vecinos de otros barrios del oeste en que la razón del cambio de dirección ministerial es eminentemente económica. "Se habló de soterrar y es como tiene que ser. ¿En serio no se puede? Si tenemos medio Gijón ‘afuracado’ para el metrotrén...", subraya María Luisa Martínez, que insta a la vecindad a "espabilar" para mostrar su rechazo al vial en superficie. "Estamos igual que hace 30 años o peor", declara Benjamín Méndez.

Ana María Jorge reside en la avenida del Cerillero, justo enfrente de Tírate al Matu. Baja rauda a la llamada de LA NUEVA ESPAÑA para expresar su visión, que no difiere en demasía de la de sus vecinos. "No queremos que los camiones pasen por aquí, ya tenemos bastante con la porquería que se respira", indica Jorge, que estuvo presente en la movilización por Jove aprovechando el derbi futbolístico entre el Gijón Industrial y el Ceares. "Me gusta implicarme en el barrio", confiesa Ana María, que vive en El Lauredal desde hace poco más de dos años. No obstante, está muy al tanto de las acampadas de la década de los noventa destinadas a tumbar el vial al aire libre. "Vi aquellas noticias y ahora estamos en las mismas", manifiesta la vecina. Cuando se le menciona la contaminación, deja una frase que sintetiza el sentir general. "Aquí no se habla de ella, se vive. Viendo lo que entra en las casas, ¿qué no entrará en el cuerpo?", proclama.

Xurde Lains es la personificación del malestar del Lauredal. "Después de 30 años, esto nos ha sentado muy mal. Primero nos vendieron un proyecto soterrado para ahora decirnos que nos quieren instalar una autopista", dice Lains, entrenador de porteros y que desea que su próxima parada sirva para detener la idea del vial en superficie. "Este barrio es el gran olvidado de Gijón. Nos faltan muchos medios y equipamientos municipales", enuncia Lains, que considera que El Lauredal es "el gran afectado" por estos vaivenes políticos y técnicos en los que está envuelta la anhelada infraestructura. Emplea una expresión que ya ha aparecido en esta serie vecinal. "Es desvestir un santo para vestir a otro", reprocha el presidente de la asociación cultural "Cilúrnigos", que también pone sobre la mesa que desarrollar el vial tal y como plantea el Ministerio implicaría "destrozar un valle". "Es una zona verde en expansión, si construyes una autopista matas al barrio", justifica. No hay otra alternativa, valora Lains, que la cohesión entre todos los vecinos del entorno para intentar frenar el proyecto actual y que se retome la propuesta del túnel. "Debemos demostrar que la zona oeste está unida", ensalza Lains.

El vicepresidente de "Cilúrnigos", Jorge Alonso, vive en la avenida del Lauredal. "La autopista pasará a 30 metros de ahí", resalta Alonso, que afea el "aislamiento" del barrio y subraya las dificultades, si fructifica el vial en superficie, con las que se toparán los residentes en el área si deciden vender su piso. "¿Qué te van a dar por él?", cuestiona. Jorge Alonso aboga por hallar la solución al conflicto de la infraestructura. "Si cuesta 300 millones, que cueste", pondera Alonso, que saca a la palestra el factor económico. "Gijón es industrial y haciendo la autovía soterrada, muchas empresas vendrían. La industria está de capa caída, la ciudad no puede ser solo turismo", observa el vecino. Como "una pena" y "un atraso" define lo ocurrido últimamente en torno al vial.

Un mítico de Jove como Víctor Pando es un habitual de Tírate al Matu. Admite que "el progreso trae problemas", pero que la autopista "estropearía" Jove. "No podemos seguir envenenándonos", avanza. En El Lauredal hay una estación de medición de la calidad del aire. Cuanto más datos negativos otorga, más mengua la paciencia del barrio, que no se quedará con los brazos cruzados.

Suscríbete para seguir leyendo