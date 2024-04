Barbón se suma a la carta de Moriyón al Ministro rechazando el vial en superficie

Será la Secretaria General del Pleno, Inmaculada Fernández Gancedo, quien ponga esta mañana voz a la declaración institucional con la que todos los grupos políticos de la Corporación –PSOE, Foro, PP, Vox, IU y Podemos– fijan el no de Gijón a la decisión del Ministerio de Transportes de cambiar el comprometido vial de Jove bajo tierra por una carretera en superficie. No habrá debate. Ni participación política. Solo una aprobación unánime al principio de la sesión plenaria, que arranca a las nueve de la mañana. Eso dentro de la Casa Consistorial. En la plaza Mayor quienes sí harán oír su voz serán los colectivos vecinales dentro de esa campaña de movilizaciones desde la que gritan "Autovía por Xove no" y que lideran tanto la Federación de Asociaciones Vecinales como la Plataforma contra la contaminación.

"Agradezco a todos los grupos políticos que se adhieran a la declaración institucional, porque el final así damos respuesta a lo que nos pedían los vecinos, que es ser una voz única ante el Ministerio", festejaba ayer la Alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, antes de incorporar al Principado a este frente común. "Una voz única a la que se suma el Principado, porque así me lo ha adelantado el presidente Adrián Barbón, que envía por escrito al Ministerio, respondiendo a la carta que le envié el día 27 de marzo, una carta comprometiéndose a adherirse a esa voz única de que el vial de Jove en superficie, no".

Ese día 27 del mes pasado de la Alcaldía de Gijón salieron dos misivas con este mensaje. Una dirigida al presidente del Principado de Asturias y otra directa a la madrileña sede del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, encabezado por el socialista Óscar Puente, donde se le hacía partícipe del rechazo de Gijón a ese vial en superficie y se pedía una reunión sobre el asunto. Aún no hay respuesta desde el Ministerio.

La declaración institucional fija dos puntos de acuerdo. Por un lado, el "firme compromiso" del Ayuntamiento con las "legítimas reivindicaciones" de los vecinos de la zona oeste para que se encuentre una solución al tráfico pesado con origen o destino en el puerto de El Musel. Y, por otro, la solicitud formal al Ministerio para que, en el menor tiempo posible, de una solución para que ese tráfico "deje de circular en superficie por los barrios de la zona oeste y el compromiso, por escrito, respecto a los plazos y la inversión del nuevo proyecto".

A esta declaración institucional se llega tras más de una semana de pugnas políticas, fundamentalmente entre Foro y PSOE. Fue el gobierno local de Foro y PP quien planteó inicialmente una declaración a la que se sumó casi toda la oposición. Excepto el PSOE. Ante la posibilidad de que la declaración no saliese adelante se reconfiguró en una proposición –las proposiciones se debaten y se votan– que llevaba la firma de Foro, PP, Vox, IU y Podemos. El PSOE presentó una proposición alternativa que incorporaba como matiz en los acuerdos abrir una mesa de trabajo específica sobre el asunto con presencia de los vecinos de los barrios afectados. Una mesa que el gobierno local asume tramitar a través del Consejo Social, cuyos miembros serán nombrados también en el Pleno de hoy. Tras días de tensión, y ante el cabreo de los vecinos, el PSOE asumía el lunes sumarse a la declaración institucional. Eso hace decaer las proposiciones.

Protesta vecinal

Ante este nuevo escenario, desde la Federación Vecinal, que preside Manuel Cañete, se optaba ayer mismo por anular su petición de participar en la sesión de pleno. Aunque eso no supone quedarse en casa. A partir de las once hay convocada una concentración en la plaza Mayor con recogida de firmas y lectura de un manifiesto. Cañete se ponía ayer en contacto con los portavoces de todos los grupos municipales para animar a los concejales a aprovechar un receso en el Pleno para bajar a participar en la movilización. "Esto no puede seguir así. Se necesita unidad, unidad y unidad. Ese es nuestro mensaje", explica el presidente de la FAV más que crítico con esas pugnas políticas que, dice, oscurecen la movilización ciudadana y la debilitan frente al Ministerio.

El vial de Jove no es el único tema de enjundia que va a Pleno. Carmen Moriyón centraba su interés en otro muy especial. "Es un día importante pero no solo por el vial de Jove, también está la compra de los terrenos de Naval Gijón", recordaba Al Pleno va la modificación presupuestaria que permite al Ayuntamiento dedicar 4,6 millones del remanente a comprar el suelo de la zona que ahora es propiedad de la Autoridad Portuaria.

Pensando en la apuesta que Naval Gijón supone para el impulso de la economía azul, el PSOE lleva al Pleno una iniciativa para desarrollar un cluster de economía azul que sirva de punto de encuentro de las empresas del sector e instituciones públicas. Los partidos del gobierno han presentado una enmienda para fijar el compromiso real en poner en marcha una mesa de trabajo que valore esa opción.

