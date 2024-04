Concentración vecinal en Gijón contra el vial de Jove: "No lo vamos a permitir"

"Autovía por Jove, no". Decenas de vecinos se concentraron esta mañana en la Plaza Mayor de Gijón para exigir al Ministerio de Transportes una solución para el tráfico pesado en la zona oeste de Gijón que no pase "por una autovía a cielo abierto". "No lo permitiremos", han adelantado los vecinos, en una protesta a la que también se sumaron los concejales de la corporación municipal, que interrumpieron el Pleno en señal de apoyo.

Dos enormes pancartas "partían" la Plaza Mayor. Como si fuese alegórico Una con el lema "Autovía por Xove no" y con el logo del corazón partido, ya icono de esta lucha, y otra en la que se podía leer "También somos Gijón y pagamos impuestos, pero no aparecemos en planes, inversiones ni proyectos". Tras ellas, algo más de un centenar de vecinos, a los que pasadas las once de la mañana se sumaron los concejales de la corporación, que interrumpieron el Pleno para sumarse a las protestas. Antes, en el salón plenaria habían aprobado una declaración institucional para mostrar su respaldo a los vecinos y para, como ellos, exigir una solución a Madrid para sacar el tráfico pesado de la zona oeste.

"Los vecinos tenemos claro que el objetivo es Madrid, y la imagen de estos días, con los grupo municipales discutiendo por minucias sobre la declaración institucional, no ayudaba. Por eso es importante que hayan bajado y demos esa imagen de unidad", ha señalado el persidente de la Fedaración de Asociaciones de Vecinos de Gijón (FAV), Manuel Cañete, quien también cree que, además de en la calle, la batalla por unos nuevos accesos al puerto soterrados ha de ser política: "Espero que Barbón y Moriyón hablen con el Ministerio. En la zona oeste ya tenemos un vial, que es Príncipe de Asturias, ahora lo que nos faltaba es tener dos".

En imágenes: Así fue la protesta en la Plaza Mayor contra el vial de Jove / Ángel González

La lucha es también el único camino a ojos de José Luis Rodríguez Peón, responsable de medio ambiente de la FAV. "Estamos totalmente en contra de un vial de Jove ne superficie. Va a partir más la zona oeste", ha lamentado el gijonés, que también ha colaborado en una recogida de firmas que luego tienen previsto remitir "al Principado, al Ministerio o donde haga falta". Ayer ya recabaron unas 200. "Tenemos que lograr que esto sea una presión constante", incidió.

Así lo ven también Juan Torrontegui y Jesús Souto, ambos de la asociación de vecinos de Veriña. "Tenemos claro que en superficie no va a pasar por ahí ningún vial. Haremos el ruido que haga falta", advirtieron en la que fue la segunda movilización vecinal por el vial de Jove, tras la marcha organizada el pasado sábado entre el campo de Santa Cruz y la playa del Arbeyal, coincidiendo con el derbi de Tercera División entre Gijón Industrial y Ceares.

La próxima movilización para luchar contra el vial de Jove en superficie está programada para este domingo, 14 de abril, cuando habrá una recogida de firmas en el rastro. El martes, 16 de abril, se ha convocado una concentración en la rotona de El Arbyeal con corte de tráfico. Será a las 11.00 horas.