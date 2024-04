Portuarios, en el "cuento de nunca acabar"

Montse Álvarez cumplía ayer años y lo hacía tras el mostrador de su coqueta tienda en Portuarios, la única del barrio. Fue en 1957 cuando el negocio arrancó, décadas antes de que se empezaran a esbozar las líneas maestras del proyecto del vial de Jove. Al cuestionarle sobre el "no" del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible al túnel, estalla. "Tiene que ser soterrado. Por encima, la contaminación será la misma" y "dividirá" Jove, afirma. Se crispa, incluso, al rememorar esos orígenes del proyecto. "Ya hemos perdido la noción de lo que se hablaba. ¿Por qué en 30 años no se hizo lo prometido?", dice Montse Álvarez, que invita a realizar una pequeña acción para percatarse de la polución que desespera a Portuarios. "Solo tienes que pasar la mano por las ventanas, que las limpio todos los días", asevera la cumpleañera.

En la misma tienda, esperando para comprar el pan, José Antonio Hernández se define como vecino de Portuarios " de toda la vida". A su modo de ver, el vial en superficie supondrá un daño irreparable para Jove. "Es partirlo por la mitad", asevera Hernández, que lamenta el "cambio de versión" del Ministerio de Transportes en torno al proyecto del túnel. "Todo el mundo queremos que se haga subterráneo", sostiene el vecino, que insta a atenuar los efectos de la contaminación procedente de El Musel. José Antonio Hernández pone en tela de juicio las explicaciones de la Administración para descartar el deseado túnel. "Creo que son excusas. En Madrid o Barcelona, por ejemplo, están los metros. ¿Al hacer las obras qué pasa? ¿Se caen los edificios?", se pregunta el vecino, que incide en la viabilidad del soterramiento. "Con los medios que hay, no debería haber problema", valora.

Como una "tomadura de pelo" califica el actual líder vecinal de Portuarios, Víctor Cela, la tajante negativa ministerial al túnel. "Llevamos con esta historia 30 años y ahora nos saltan con esto", subraya Cela, que achaca a los "costes" este revés. "Gijón está abandonado. Solo hay ver el metrotrén, la Zalia...", señala el presidente vecinal, que coincide con varios de los testimonios recogidos en este serial. "La autovía es trasladar el problema desde La Calzada hasta esa zona del cementerio de Jove", indica Víctor Cela, para la que esta propuesta en superficie "es una locura". Apoya Cela el calendario de movilizaciones de cara a mostrar la repulsa popular al proyecto vigente. "Es lo único que podemos hacer. Los vecinos no tenemos la culpa de que los políticos estén enfrentados, son los que tienen que buscar las soluciones y para eso tienen técnicos", asegura Cela.

En la terraza del restaurante La Mar de Platos, el vial de Jove es tema de debate permanente. Resulta difícil en Portuarios olvidar el fiasco. Belarmino Fernández reside en el Polígono de Pumarín, pero pasa mucho rato en el barrio de la zona oeste. Trabajó, además, de camionero, por lo que sabe de lo que habla en materia de ruidos y contaminación. Ve la alternativa de que el tráfico pesado discurra por Aboño como la más viable y rechaza frontalmente la idea de un vial en superficie. "Hacerlo al aire libre tiene que ser imposible, la zona del Lauredal está urbanizada", manifiesta, mientras que Francisco García, de La Calzada, alza la mano para pedir turno de intervención en la tertulia. "El oeste somos los olvidados de la ciudad", apunta García, que tacha de "crimen" el proyecto de autovía.

"Tienen que hacerlo soterrado, como se había hablado", afirma Nerea Montiel en la terraza del local. Para ella, la polución en la zona es "terrible". Vivía antes con su pareja, Fabricio González, en Tremañes. Los hijos, Dylan y Thiago, ya "nacieron", como quien dice, en Pescadores, donde reside la familia. Ignacio Robles, extrabajador de El Musel, opina que un vial al aire libre sería "beneficiar a unos para perjudicar a otros". "Estaríamos en las mismas, esto es el cuento de nunca acabar", reconoce.

Luis Ángel Fernández dejó la presidencia vecinal de Portuarios en 2021. Es una voz más que autorizada para exponer el sentir del vecindario. "Ma parece garrafal, es inconcebible. Se están tirando piedras contra su propio tejado", remarca sobre el actual plan del Ministerio. Fernández reprocha la falta de acción para materializar el vial y lo compara con el plan de vías, otra infraestructura que carga a sus espaldas muchos años de espera. "¿Dónde está ese dinero? ¿Alguna obra vimos?", afea Luis Ángel Fernández, visiblemente molesto. "El proyecto que se lanzó fue el soterramiento, ¿y ahora no vale?", prosigue el antiguo líder vecinal de Portuarios.

Tres décadas lleva en el barrio Laureano del Busto, para el que "lo más lógico" es un túnel. "Tengo 77 años y no sé lo que voy a durar, pero sé que no voy a ver el vial de Jove", proclama un apenado Laureano del Busto, cansado de vaivenes. "No se mira por la ciudadanía, sino por los intereses", pondera el vecino, partidario de las movilizaciones celebradas y las que vendrán. "Eso siempre es positivo", observa Del Busto, que resume el desánimo de un barrio, Portuarios, que no ve la luz al final del túnel. Nunca mejor dicho.

