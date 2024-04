El Santo Ángel acelera por una buena causa

Pegaba fuerte el sol ayer en el Campo Valdés, punto neurálgico de una jornada muy especial en el colegio Santo Ángel. El tramo entre la iglesia de San Pedro y la Escalerona fue el escenario para que los cientos de participantes soltaran adrenalina por una buena causa. Alumnado, profesorado y familias se volcaron para recaudar fondos de cara a un proyecto en Costa de Marfil. El objetivo, comprar una ambulancia para el centro sanitario que las hermanas del Santo Ángel tienen allí. Fue un día de convivencia, de sudor –el calor apretaba– y, sobre todo de concienciación. "Queremos que el alumnado crezca sensibilizado con las necesidades de cerca y de lejos, que también existen", aseveró Sara García, directora del colegio.

Cinco euros costaba la inscripción para ser parte de las carreras, que se desarrollaron por turnos. Cada curso tenía su momento para derrochar su energía por el Muro. Buena fe de ello dio Alonso Barreiro, estudiante de cuarto de Primaria y vencedor de su carrera. "¡Vamos!", gritaba nada más cruzar la línea de meta. Segundos después, se tumbó en el suelo y pidió una botella de agua, que no faltó para que los competidores se refrescaran. Para reponer fuerzas, un "bollo preñao" aguardaba en la mesa. "He hecho un hat-trick", afirmó Alonso, radiante de felicidad y jadeante por el esfuerzo. "Este es mi tercer curso en el cole y he ganado las tres veces", declaraba el niño, que juega en la Escuela de Fútbol de Mareo. Luis de Arriba, su compañero, le felicitaba. "Hemos acabado reventados", confesaba el escolar, que tenía muy claro el propósito del encuentro: echar una mano para mejorar la situación en Costa de Marfil. "La necesitan", subrayó el joven.

"La pluralidad es lo que nos mueve, buscamos que todos los niños estén incluidos y esa integración", afirmó Nuria García, profesora especialista en pedagogía terapéutica, que no dudó en sumarse la iniciativa. Tampoco titubeó la docente Graciela Pando, que reivindicó el cariz benéfico de la jornada en el Santo Ángel. "El tema de la ambulancia motiva mucho a las familias", apuntó Pando, que se congratuló por las numerosas nacionalidades representadas en el alumnado del colegio. Como no podía ser de otra manera, los escolares con necesidades especiales se involucraron al máximo para poner su granito de arena por la causa. "Hay que hacerles visibles. Adaptamos los ritmos de la carrera y ya está", decía Nuria García.

El patio del Santo Ángel se convirtió en un espacio recreativo en el que descansar no era una opción. Los alumnos de los diferentes cursos se divertían bajo la música con juegos populares como el pañuelo o la comba. La unión entre mayores y pequeños sobresalía, ya que los primeros ejercían de "mentores" de sus compis. De hecho, prepararon juegos tan tradicionales que se inspiran en algunos del siglo XVI. Nadie paraba quieto. Sí lo hizo, al menos por un instante, Álex Cuevas, para que sus padrinos Gabriel Patiño y Karen Cuevas le fotografiaran. "Aprovechamos el descanso del trabajo para venir y disfrutar con él", comentó Patiño, que ensalzó el valor de la jornada para que los escolares se conciencien y "aprendan cómo apoyar las causas solidarias".

La actividad fue frenética a lo largo de toda la mañana. Hubo talleres de pintacaras, razón por la que muchos alumnos llevaban en su pómulo una bandera, y sorteos de productos gracias a la colaboración de las familias, muchas de las cuales arrimaron el hombro a través de donaciones que fortalecieron el espíritu de generosidad que reinó en el colegio Santo Ángel.

