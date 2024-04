Vecinos y políticos claman contra un vial de Jove en superficie: "Es un disparate"

"Una traición", "un disparate", "una absurdez", "una idea inadmisible"... La decisión del Ministerio de Transportes de continuar adelante con la redacción del proyecto del vial de Jove en superficie pese al rechazo frontal de todos los partidos políticos asturianos y los gijoneses, tal y como aseguró el lunes la delegada del Gobierno, Delia Losa, ha sido acogida con enfado por grupos municipales y vecinos. Todos coinciden en que desoír el criterio de la ciudad es una afrenta y urgen a Madrid a reconsiderar su postura: "Tiene que escuchar a Gijón".

La noticia de que Transportes sigue adelante con el proyecto a cielo abierto la dio Losa el lunes. "Está redactándose y valorándose", señaló la delegada del Gobierno. La afirmación no ha gustado en Gijón, donde políticos y vecinos llevan desde el pasado día 20, cuando Transportes hizo público que tumbaba el proyecto de acceso al Puerto soterrado, en pie de guerra para urgir a Madrid una solución para sacar el tráfico pesado de la zona oeste de la ciudad. "Renunciar al vial soterrado fue una decisión unilateral del Ministerio que nos encontramos tomada. La justificación técnica ha de ser del Ministerio", defendió ayer el consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, Alejandro Calvo, que estuvo junto a la alcaldesa, Carmen Moriyón, en aquel encuentro en el que les fue comunicado el fiasco de Jove.

Calvo también afirmó que desde el Principado no se renuncia a un nuevo acceso a El Musel soterrado, al contrario de lo que parece pasar en Madrid. "El informe dice que no era viable como estaba planteado, lo que no quiere decir que no pudiese haber alternativas", afirmó también el consejero que, asimismo, señaló que ésa sería una solución "a largo plazo, lo que requeriría de un esfuerzo de tiempo y presupuesto". Por ello, advierte, el Ministerio también debe "ofrecer alternativas a corto plazo" para los vecinos de la zona oeste.

También apuntó al Ministerio el portavoz del gobierno local, el forista Jesús Martínez Salvador, que urge una reunión a Madrid "para poder hablar en detalle sobre el asunto". "Un vial en superficie no será admisible para el Ayuntamiento si está atravesando la ciudad, sobre todo en núcleos donde existen viviendas", advirtió el edil, que deja la puerta abierta a un proyecto en superficie siempre y cuando "no suponga solo trasladar el problema".

En una línea similar se posiciona la vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega, quien tilda de "decepcionantes" las palabras de Losa. "Que insistan en ello tras escuchar el clamor en contra de toda una ciudad, incluidos sus propios compañeros de partido, es una muestra más de que Gijón no le importa lo más mínimo al Gobierno de Pedro Sánchez. Es algo inaudito", criticó, antes de abundar: "El vial de Jove no es solo una solución para los accesos a El Musel, sino un problema de salud pública derivado de la contaminación que sufren en la zona oeste".

No menos tajante se mostró el secretario general del PSOE gijonés, José Ramón García, "Monchu". "Ya dijimos desde el primer minuto que vial en superficie no, de ninguna manera. Nos opusimos antes, lo hacemos ahora y lo haremos mañana, lo diga quien lo diga y lo tramite quien lo tramite. Así no", censuró.

"Lo que está haciendo Transportes no hay por donde cogerlo. Están empeñados en convertir esta obra en un pulso contra nuestra ciudad y de momento lo único que han logrado es un escándalo mayúsculo que va a ir a más. Toca trabajar de la mano de todos los vecinos para conseguir ese vial soterrado", pidió la edil de Vox, Sara Álvarez Rouco.

El portavoz de Izquierda Unida, Javier Suárez Llana, apeló al rigor para sacar adelante el proyecto. "Se están tomando decisiones sin estudios oficiales que las justifiquen. Y esto se tiene que acabar", apuntó el edil, que animó al gobierno autonómico a tomar la iniciativa: "Ante la cerrazón del Ministerio, debería ser el Principado quien encargue un estudio geotécnico serio y riguroso que determine la viabilidad de un vial semisoterrado y que sirva como base el proyecto".

Olaya Suárez, concejala de Podemos, anima a los vecinos "a plantarse ante este disparate". "Hay que decirlo como es: están planteando gastar decenas de millones en una obra absurda para que siga expuesto el mismo número de personas al problema del tráfico pesado".

Manuel Cañete, presidente de la Federación de Asociación de Vecinos (FAV), califica de "disparate" la actitud de Transportes: "Lo que faltan son estudios serios. Espero que Barbón y Moriyón sean capaces de tener claro que deben defender el interés de Asturias por encima de cualquier cosa".

