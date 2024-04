El Albergue Covadonga aspira a fondos europeos para su reforma

El Albergue Covadonga aspira a reformarse para cambiar de modelo para, sin renunciar a los recursos de emergencia de un albergue tradicional, incorporar nuevos servicios de media y larga estancia, con una atención más individual que permita facilitar que las personas sin hogar recuperen un proyecto de vida propio –con una casa, un trabajo y una red de amigos– y abandonen definitivamente las instituciones. Este cambio, inserto en un cambio de paradigma que quiere ampliarse a toda la ciudad, exige modificar al menos parcialmente las instalaciones actuales, centradas sobre todo en el modelo tradicional de albergue, y todo apunta a que, finalmente, se tratará de canalizar ayudas europeas para financiar una reforma de las instalaciones actuales. Esta opción es, ahora mismo, la prioritaria respecto a la otra alternativa que se barajaba, que era construir un nuevo edificio al lado del actual complejo y que implicaría, además de un mayor coste, más complicaciones para acceder a convocatorias de la UE. Esta reforma, por ahora aún en negociaciones, está a la espera de que dar a conocer una asistencia técnica que el Ayuntamiento ya había anunciado y que aclarará una inversión aproximada de la intervención a realizar.

El cambio de modelo del Albergue Covadonga será uno de los retos más ambiciosos de la red de Servicios Sociales en los próximos años y se pretende que sea una transición progresiva y sin desatender la actual demanda de usuarios a recursos de baja exigencia pero, a la vez, incrementando los servicios más variados. El patronato del Albergue Covadonga, de hecho, acordó ayer con Servicios Sociales –en su reunión mensual con la edil Ángeles Fernández-Ahúja– la reforma de uno de los pisos que la entidad tiene cedido de Vipasa para reformarlo y crear tres módulos de acogida para familias, un proyecto que surgió a raíz de la propia demanda de los usuarios y que permitirá separar este perfil de atendidos del entorno del propio albergue. La reforma, ya dotada presupuestariamente con 99.000 euros por parte del Ayuntamiento, permitirá poner en marcha el nuevo servicio, se espera, el año que viene. Hasta entonces, se estudiará el proyecto de obra y se respetará la estancia de los usuarios en proceso de inserción laboral que aún hoy usan estos espacios.

Además, desde el Albergue se alertó también ayer del auge de demanda por parte de personas pendientes de conseguir su cita para acceder a la protección internacional, un trámite similar al del asilo y que permite a la persona beneficiada tener un permiso estable para, por ejemplo, poder trabajar con contratos regulares. La tramitación de este proceso, según explicaron ayer fuentes que asesoran a este tipo de usuarios, lleva un par de años "colapsada" por las largas listas de espera, que dependen de una oficina centralizada en Madrid pero que exige que cada usuario realice una primera gestión ante la Policía Nacional.

En el Albergue, según explicaron ayer, están notando un auge de la demanda por parte de usuarios que explican seguir a la espera de esta cita, e incluso han escuchado varios testimonios que aseguraron que alguien les ofreció "comprarla" y que accedieron, y que al llegar a la comisaría comprobaron que se trataba de una cita falsa, de una estafa. Desde la Policía Nacional de Gijón manifestaron ayer no tener constancia de denuncia alguna sobre este tipo de casos, si bien las fuentes antes citadas aclaran que los afectados no suelen denunciar este tipo de estafas y que es habitual "desde siempre" que aparezcan grupos que se dedican a engañar a personas en riesgo de exclusión con falsas citas ante cualquier tipo de administración y con la promesa de que esa gestión les ayudará a regular su estancia en el país. Terminada la época de frío, por otra parte, el centro de baja exigencia respira ahora más tranquilo, con un nivel de demanda estable y asumible respecto al número de plazas. Se percibe, también, un ligero aumento de personas inmigrantes que no tienen un hogar. El Albergue, también, ha recibido ya la cuantía de su convenio (890.000 euros), sin los retrasos que solía sufrir otros años.

