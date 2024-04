La compra de los terrenos de Naval Gijón sale adelante a pesar del rechazo del PSOE

"No se equivoque, no votan en contra de un expediente; votan en contra de El Natahoyo y de la zona oeste". La alcaldesa de la ciudad, la forista Carmen Moriyón, replicaba con esa contundencia a la concejala Marina Pineda, responsable de explicar los argumentos del PSOE para decir no a la modificación presupuestaria que avala dedicar 4,6 millones de euros del remanente municipal para comprar a la Autoridad Portuaria su parte del suelo de Naval Gijón. Y con ello permitir que el Ayuntamiento se ponga manos a la obra en el impulso de sus planes de regeneración de esa franja costera y la creación de un polo empresarial vinculado a la economía azul. Todos los demás grupos políticos votaron a favor.

"Este es un espaldarazo de la Corporación a un proyecto en el que hoy avanzamos significativamente", había dicho la Alcaldesa antes de saber el resultado de la votación. De hecho, Moriyón había incluido a la propia Pineda, consejera en la Autoridad Portuaria, en su lista de agradecimientos a quienes habían colaborado para que la compra llegara a buen puerto. "No es un logro de la Alcaldesa ni tampoco del equipo de gobierno. Es un logro de la ciudad, de un Gijón que tiene hambre de futuro y, sobre todo, de un Natahoyo que va a poder, por fin, mirar al mar", acababa por sentenciar Moriyón.

La operación traslada al Ayuntamiento 38.848 metros cuadrados de suelo de ese entorno: 35.000 son por los que se pagan y el resto, que se destinarán a uso peatonal en un paseo marítimo, son objeto de una cesión gratuita por parte del Puerto. Queda pendiente el acceso municipal al resto del suelo que es propiedad de Pymar.

El 80% de todo ese suelo será para usos productivos. Algo que ponía en valor la portavoz del PP, vicealcaldesa y concejala de Economía, Ángela Pumariega, para quien "la economía azul será uno de los ejes estratégicos sobre los que pivotará el asentamiento de empresas y la creación de puestos de trabajo en nuestra ciudad".

A favor de ese polo de economía azul y de la regeneración de la costa de El Natahoyo se posicionó el PSOE. Su rechazo es a la fórmula de compra seguida por un gobierno al que "le falta empuje, ambición y convicción". Criticó Pineda que el gobierno local no hubiera buscando conseguir gratis o más barato ese suelo comprometiendo al Puerto en el proyecto lo que generaría cesiones gratuitas de suelo o buscando una subasta del terreno "que hubiera reducido un 45% el precio". Moriyón asumió además poner en marcha, como le recordó el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, la comprometida mesa de trabajo donde todos los agentes implicados participen en el desarrollo económico y urbanístico de ese espacio.

Espacio donde, como ya dejó claro el Pleno, no tendrá cabida el servicio de salvamento de Cruz Roja, como pedían IU y Podemos, y sobre el que se analizará la oportunidad de generar un clúster de economía azul como pedía el PSOE y salió adelante por unanimidad tras incorporar una enmienda del gobierno.

El Pleno también dio luz verde –con el no de IU y Podemos y la abstención del PSOE– a una modificación presupuestaria de 1,2 millones para financiar una competición de tenis de la ATP 250.

