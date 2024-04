El servicio Gijón Bici no para de crecer: ¿cuántos miles de usuarios activos y abonados ha sumado ya?

Ya son más de un millar, en concreto 1.114, los usuarios fijos del servicio municipal de bicicletas eléctricas compartidas. Esa es la cifra de abonados activos con los que se cerró el pasado mes de marzo según la estadística facilitada ayer en comisión desde la concejalía de Tráfico, Movilidad y Transporte Público en respuesta a un requerimiento de información de IU. Gijón Bici se puso en marcha en julio del año pasado a partir de una iniciativa impulsada por el anterior equipo de gobierno con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Ese primer mes se tramitaron 496 bonos –los hay anuales y mensuales– y se registraron 2.584 usuarios activos. Pasados nueve meses de su entrada en servicio los registros hablan de 23.923 usuarios de los que 18.795 tienen la consideración de usuarios activos y se han realizado 119.513 viajes. Con diferencia fueron los meses de verano los que más usos reflejan con una media mensual de 15.000 viajes reales pero los tres meses de este 2024 fijan la evolución al alza.

Las diez estaciones más utilizadas se corresponden con puntos de la ciudad de gran tránsito: Plaza Mayor, parque de la Fábrica de Gas, La Escalerona, Cuatro Caminos, playa de San Lorenzo, plaza del Humedal, estación de Sanz Crespo, playa de Poniente, el Parchis y los Fresnos. Otro dato: el 50% de los usuarios tienen entre 20 y 40 años con un reparto del 29,5 para los ciclistas de entre 20 y 30 años y un 20,3% para los que tienen entre treinta y cuarenta años.

El portavoz de IU, Javier Suárez Llana, también preguntó por las penalidades aplicadas a la empresa por los incumplimientos de contrato. El mayor problema tiene que ver con el hecho de que no se haya podido contar en todo momento con las 250 bicicletas fijadas como condición por un problema de la concesionaria con su subcontrata local. Otras bicis no se pudieron usar por fallos o averías. En lo que va de año hubo que reparar 77 bicis y se contabilizaron 101 reparaciones.

La suma de incumplimientos ha llevado al Ayuntamiento a detraer en todo el tiempo de contrato 64.000 euros de sus abonos a la empresa por este motivo. Un dinero que IU no quiere que se pierda. "Queremos que se reinvierta en acciones de movilidad ciclista", explicó Suárez Llana tras la comisión y sugiriendo dos ideas: ampliar la red de aparcabicis seguros o impulsar la biciescuela municipal.

Plan de Movilidad

Los informes sobre Gijón Bici se analizaron en una comisión donde, además, la concejalía que encabeza Pelayo Barcia se abrió a estudiar la petición de Podemos de cambiar las plazas de aparcamiento en línea por plazas en batería en la plaza de Sara Suárez Solís, en Montevil, dejando un solo carril de circulación, y a cumplir con el ruego del PSOE para ampliar el número de aparcabicis en el entorno del rastro, el palacio de deportes de La Guía y El Molinón.

Un PSOE que volvió a afear al gobierno local que no se esté cumpliendo con el Plan de Movilidad aprobada en Pleno en el anterior mandato. Barcia defiende que se trata de un documento estratégico lo que no conlleva la obligación de ejecutarlo. Algo que no comparte Constantino Vaquero. "Tener un Plan de Movilidad lo marca la ley. Si no les gusta que lo cambien pero es sonrojante, y fraude de ley, decir que lo tienen pero ni lo aplican ni lo van a aplicar", remató el edil socialista.

