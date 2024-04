"Desconfianza" del PP regional hacia Pablo González ante su congreso en Gijón

Lo dijo el pasado viernes el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo en respuesta a una pregunta sobre cuándo se va a convocar el congreso local del partido en Gijón: "no es buena praxis presentarse a un congreso cuando no está convocado; yo le diría a cualquier afiliado del PP que nunca se presente a un congreso que no está convocado". Ahí lo dejó. Fuentes de la dirección regional del PP aseguraron ayer que se trata de un mensaje dirigido al senador y presidente del PP de Gijón, Pablo González, que en diversos ámbitos del partido se considera que está en modo precampaña, para intentar mantener las riendas del Partido Popular de Gijón. Una actitud que está generando "desconfianza", según fuentes de la dirección regional.

La forma en la que se está desenvolviendo el presidente local del PP, en un momento en el que la portavoz del grupo municipal, Ángela Pumariega, aún no ha decidido si da el paso al frente y opta a presidir el partido en la ciudad, es una de las cuestiones que están provocando cierta prevención hacia Pablo González, en un contexto en el que las relaciones entre el PP y Foro, los dos socios del gobierno local, flota en el ambiente.

Desde diversos ámbitos del partido, incluyendo la dirección regional, se está intentando que la portavoz municipal, Ángela Pumariega, se decida a tomar las riendas del PP de Gijón, algo a lo que en principio se ha estado mostrando reacia. Si la vicealcaldesa diera finalmente ese paso, se podría intentar en Gijón el mismo escenario que en otras localidades asturianas donde el PP ya ha celebrado sus congresos, con un único candidato.

Desde el sector que respalda a Pablo González se ha venido dando por hecho que, si Pumariega da el paso, el senador se haría a un lado, si bien apuestan por que Pablo González siga al frente del partido con la vicealcaldesa como su segunda de a bordo.

En esta situación se han producido cuestiones que han causado extrañeza, como que el presidente del PP de Gijón no compartiera protagonismo con la portavoz municipal del partido en la espicha que ofreció el PP local a unos 200 afiliados el viernes de la semana pasada en el Llagar de Viñao; un ágape para los militantes más activos durante las convocatorias electorales, los que actúan como interventores y apoderados del partido en las mesas de votación.

Tras una primera intervención de Pablo González, éste dio paso al presidente autonómico, Álvaro Queipo, a la portavoz municipal del PP en Avilés y diputada, Esther Llamazares y hasta a dos senadores del PP por Cantabria. Entre parte de los asistentes causó sorpresa que no diera la palabra a la portavoz municipal de Gijón, Ángela Pumariega.

Otras fuentes del partido apuntan que Pablo González nunca ha ocultado su intención de mantener el control del partido en Gijón y que, si está lanzado, aunque no se haya convocado el congreso local –algo que no se prevé que ocurra antes de que pasen las elecciones europeas– es porque nadie en la dirección del partido en Madrid le ha dicho que no se presente, y por los respaldos que sabe que tiene entre los afiliados. Añaden que, cuando hay problemas en el Ayuntamiento entre el PP y Foro Asturias, es el presidente local quien acude a manejar la situación. Los foristas, por otra parte, se mantienen con muy fuertes prevenciones contra el actual presidente del PP gijonés, además de su hoja de ruta independiente como partido.

