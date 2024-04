"Abre el ojo", una comedia de "caraduras", en el teatro Jovellanos: "Es como la vertiente más canalla del Siglo de Oro"

Es la tercera vez que Eduardo Vasco se sumergen en una obra de Rojas Zorilla. Tras "Amo y criado" y "Entre bobos anda el juego" ahora el director teatral disfruta con la gira de "Abre el ojo", que ha definido como "una comedia de caraduras", y que este próximo sábado se podrá ver en el teatro Jovellanos (20.30 horas). "Es como el anuncio de la comedia con mayúsculas. La advertencia es que usted se va a divertir aquí, esa advertencia es una muy buena llamada para el espectador. Es un tipo de fórmula que enseguida se va a concretar en disfrute", avanza Vasco sobre esta representación.

La primera invitación para descubrir la obra es adentrarse en el universo de Francisco de Rojas Zorrilla. "Es como la vertiente más canalla del siglo de oro, es el autor que se atrevió a partir más de los bajos fondos, y en ese sentido enlaza muy directamente con el mundo del entremés por ejemplo", indica Vasco respecto a los motivos especiales de la obra de Rojas Zorrilla. "Es el que más allá de la comedia se suele fijar en este tipo de personajes. En sus comedias se fija siempre en la estrofa más baja. Le da una comicidad mucho más relacionada con la picaresca, y son personajes que tienen menos escrúpulos", subraya.

"Abre el ojo" cuenta en el reparto con Rafael Ortíz, Elena Rayos, Alberto Gómez Taboada, Manuel Pico, Jesús Calvo, Celia Pérez, Mar Calvo, Anna Nácher y Daniel Santos. La obra parte de la historia de Don Clemente, que vive en medio de un triángulo amoroso sin decidirse entre una viuda llamada Hipólita, una despechada doña Beatriz y doña Clara.

El subtítulo de la obra "Aviso para solteros", sirve además para darle un toque más auténtico. "Es como una especie de recordatorio a los amantes de que no se pueden fiar ni de su sombra, de que todos los amantes engañan y hay que estar con el ojo bien abierto", cuenta Vasco, para añadir a continuación sobre la obra: "Es un cruce de amantes, que no se quieren, sino que buscan su propio beneficio. Cada personaje tiene dos o tres amantes a la vez. El enredo no es ocultarse del padre o una cuestión de celos, sino que yo quiero mantener mis tres amantes, no quiero perder ninguno, pero los acabo juntando y los pierde a todos".

