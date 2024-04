Avelino Sala recurre al arte para hacer reflexionar sobre la crisis migratoria

La obra de Avelino Sala (Gijón, 1972), un creador que la crítica considera toda una referencia nacional en la utilización "del arte como vehículo de resistencia política", se expone hasta el 31 de mayo en una de las sedes de la Bienal de Malta, la que ocupa el Pabellón de España en Villa Portelli, en Kalkara. "No one is and island" es el título de la colección de obras que el asturiano, en representación de España, ha llevado a la Bienal con el fin de hacer reflexionar a través del arte sobre el fenómeno migratorio.

La exposición, comisariada por el granadino Ángel Moya y organizada con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, se plantea "como una sucesión de retratos críticos de la actual situación política en Europa ante la tragedia humanitaria desencadenada por la reciente crisis migratoria, la más grave después de la Segunda Guerra Mundial", con notables dosis de poesía e ironía por parte del artista.

Una de sus obras, hecha con banderas, cuelga del mirador de Villa Portelli, en Kalkara. / LNE

En el centro del pabellón, la obra "Museo arqueológico de la Revuelta" sirve de "eje teórico y formal de todo el proyecto", con piedras recogidas en lugares donde se han llevado a cabo algunas de las mayores protestas internacionales recientes. En "Mirror stage", otra de sus creaciones, confronta imágenes de la serie "Los desastres de la guerra" de Goya con fotos de prensa, todas impresas sobre plumas. En "Europa como escudo" enmaraña las banderas de cinco estado europeos y las cuelga de los balcones y por la fachada del edificio, aludiendo a la huida del paradigma migratorio y también proyecta una pieza audiovisual, "4’33’’ minutos de silencio".

