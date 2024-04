El Calzada Rugby Club, patada a un vial al aire libre

El Calzada Rugby Club ha probado en las últimas semanas las sensaciones de ilusión y decepción. La primera, por la aprobación en el Pleno municipal de la elaboración de un convenio para la cesión de uso del campo de Mata Jove. La segunda, la decepción, la comparten con los vecinos y las demás entidades afincadas en el oeste gijonés, a raíz del carpetazo del Ministerio al proyecto del vial de Jove soterrado. Un chasco que también se nota en un club con mucho arraigo en el barrio de La Calzada. "Estamos en contacto siempre con la asociación vecinal", comenta Antonio Quinteiro, vicepresidente. "Nos apoyaron cuando intentamos recuperar el campo", añade. En ese sentido, dice Quinteiro que, en la zona oeste, "todos nos unimos para remar en la misma dirección y por los intereses de la gente".

El desasosiego es palpable en el seno del club. "El vial nos preocupa porque dividiría la zona", alerta Antonio Quinteiro, que denuncia la diferencia de trato de la Administración con el oeste. "Políticamente parece más fácil poner aquí cosas que no gusten que en otras partes de Gijón", subraya el vicepresidente del Calzada Rugby Club, que, llevando la cuestión a su terreno, expresa su inquietud con las potenciales consecuencias que puede tener la propuesta de un vial en superficie. Saca a la palestra las instalaciones de El Frontón, que el club también utiliza. La comunicación con el Gijón Industrial es continua para facilitar el uso del campo por parte del Calzada Rugby Club. De fructificar la autovía al aire libre y afectar la instalación de El Frontón, Antonio Quinteiro resalta que es "perder patrimonio de la zona a cambio de algo que ni a nosotros ni a los residentes nos va a beneficiar".

Juan García, secretario del club, se muestra igualmente crítico con el plan del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de apostar por un vial en superficie. "Es separar la zona en dos y ese corte dificultará mucho a la gente", declara García, al que "no le convence" la idea, nacida con el trasfondo de reducir la contaminación fruto del tráfico pesado que accede diariamente al puerto de El Musel. "No queremos que estorbe a los campos y equipos", insiste Juan García, para el que el tránsito en el oeste es una problemática de urgente solución. "Iremos a peor si aumentamos el nivel", comenta en relación a ese tráfico y las repercusiones que tiene en materia de polución. "Todo el mundo tiene asumido que hay mucha contaminación y somos los primeros que la pillamos", prosigue Antonio Quinteiro, que asevera que un vial en superficie incrementaría la polución y haría la situación "completamente insalubre". "Me acuerdo cuando era guaje de caminar por una finca en Jove y salía de allí con los zapatos negros", rememora.

Para Álex Escarcena, director deportivo del Calzada Rugby Club, la alternativa no pasa por "quitar instalaciones deportivas y meter más vehículos y aparcamientos". Cree, además, que el vial de Jove en superficie conllevaría "contaminación directa de la propia construcción" y la "indirecta de la gente que tendría que aumentar sus desplazamientos" para adaptarse al nuevo panorama. "La ciudad está creciendo hacia las afueras y ese vial limitaría ese crecimiento", proclama Antonio Quinteiro, que considera que la problemática de la polución "pasará factura a largo plazo". El Calzada Rugby Club tiene a varios jugadores cedidos en otros equipos. De hecho, este año está siendo "más de burocracia que de jugar", confiesa su vicepresidente. Sin embargo, no fallará a su cita con el partido social en el que está enfrascada la ciudad para reivindicar un vial de Jove bajo la fórmula del soterramiento.

Suscríbete para seguir leyendo